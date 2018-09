Driving tomorrow: So lautet das Motto der diesjährigen IAA Nutzfahrzeuge, die vom 20. bis 27. September in Hannover ihre Tore öffnet. Dem Slogan entsprechend widmet sich die Messe laut dem Veranstalter, dem Verband der Automobilindustrie (VDA), in diesem Jahr noch stärker als zuvor den wichtigen Zukunftsthemen. "Im Mittelpunkt stehen Digitalisierung, Vernetzung, automatisiertes Fahren, Elektromobilität und urbane Logistik", erklärt VDA-Präsident Bernhard Mattes.

Mehr als 2.100 Aussteller aus rund 50 Ländern haben sich laut VDA angemeldet. Auf 282.000 Quadratmetern finden auch wieder zahlreiche Weltpremieren statt. "Wichtige Voraussetzungen für eine erfolgreiche IAA Nutzfahrzeuge sind gegeben: Es haben sich noch einmal mehr Aussteller angemeldet als im bereits sehr guten IAA-Jahr 2016", erklärt Mattes. Die Ausstellungsfläche sei ausgebucht.

Rückblick stimmt positiv

2016 verzeichnete die IAA zwei Prozent mehr Besucher als zwei Jahre zuvor und verzeichnete mit einer belegten Fläche von 270.000 Quadratmetern das zweitbeste Ergebnis, seit es eine eigenständige IAA Nutzfahrzeuge gibt. Die Anzahl der Besucher lag bei 248.900. Davon waren 87 Prozent Fachbesucher, 31 Prozent kamen aus dem Ausland – an Spitzentagen betrug der Anteil internationaler Gäste sogar bis zu 43 Prozent. Ihrem internationalen Anspruch wurde die Messe damit laut VDA gerecht, zumal auch 61 Prozent der Aussteller aus dem Ausland stammten.

Auch in diesem Jahr betrage die Zahl der Aussteller aus dem Ausland knapp 60 Prozent. Gemessen an der Zahl der internationalen Aussteller zählen zu den Top 5-Ländern laut VDA China, Italien, die Niederlande, Türkei und Frankreich. 2018 präsentiere sich zudem die New Mobility World (NMW) in neuem Gewand. Bei den Formaten Expo, Forum und Live erwarte die Besucher eine Plattform mit besonderem Erlebnischarakter. "Mit dem NMW-Forum bieten wir auf der IAA einen Marktplatz der Ideen, Innovationen und Visionen. Hier können sich die Besucher ein Bild von der Mobilität der Zukunft machen", erklärt Mattes.

In Kürze