In der Schweiz ist Hyundai bereits mit Brennstoffzellen-Lkw unterwegs, jetzt starten die Koreaner in Deutschland auch mit Praxistests des Brennstoffzellen-Bus Elec City.

Hyundai nimmt mit seinen Wasserstoff-Nutzfahrzeugen weiter den europäischen Markt in den Fokus: Nach dem Start der Xcient Fuel Cell Brennstoffzellen-Lkw in der Schweiz stehen für den ebenfalls mit einer Brennstoffzelle ausgestatteten Bus Elec City Fuel Cell nun erste Praxistests in Deutschland an. Hierfür hat der koreanische Konzern jeweils einen Bus an die Unternehmen Ettenhuber und Geldhauser aus Bayern übergeben. Diese werden die Elec City Fuel Cell im täglichen Einsatz auf Linien in München im regulären Fahrgastbetrieb bewegen. Später in 2021 sollen Demonstrationsfahrten mit vier weiteren Busunternehmen folgen, in denen auch die Fahrer und Fahrgäste befragt werden.

Die Erkenntnisse aus den Praxistests sollen laut Hyundai die Einführung von Brennstoffzellen-Bussen in Europa vorantreiben. "Diese Praxistests helfen uns, unsere Fahrzeuge weiterzuentwickeln, um die Anforderungen unserer europäischen Kunden zu erfüllen," erklärt Martin Zeilinger, Executive Vice President und Head of CV Development Tech Unit.

Hyundai produziert die Elec City Fuel Cell bereits in Serie, seit 2019 sind laut Hersteller insgesamt 108 Einheiten in Südkorea in Betrieb genommen worden. Die Fahrzeuge werden von zwei 90-kW-Brennstoffzellen mit einer Wasserstoff-Diffusionsschicht und einer Elektrolytmembran befeuert. Die im Dach untergebrachten Tanks mit einer Kapazität von insgesamt 34 Kilogramm sollen gut sein für eine Reichweite von über 500 Kilometer, außerdem verspricht Hyundai ausreichend Antriebskraft auch auf steilerem/hügeligerem Terrain.