Den passenden Rahmen für den dreitägigen Blick in die kommenden Jahre liefert die Messe Frankfurt. Laut Veranstalter nahmen in diesem Jahr 2.545 Teilnehmer aus 20 Ländern an der Veranstaltung teil. Darunter waren demnach 138 Unternehmen, 36 Start-ups und mehr als 200 Referenten. Im Fokus standen laut Veranstalter disruptive Ideen und die intelligente Vernetzung von verkehrs- und Logistiksystemen. Doch auch die Zukunft der Mobilität als solche kam nicht zu kurz. „Die Verkehrs- und Mobilitätswende ist eine notwendige Aufgabe, bei der viele Menschen, Unternehmen, Parteien und Interessengruppen an einem Strang – und möglichst in die gleiche Richtung – ziehen müssen“, sagt Detlef Braun, Geschäftsführer der Messe Frankfurt. „Die Hypermotion ist dafür der ideale Rahmen.“