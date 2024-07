Hülsta-Tochter SLC von Pleite erfasst Reber übernimmt Neumöbel-Logistik

Nach der Hülsta-Pleite ist nun auch für deren Logistik-Tochter SLC Schluss. Unter anderem die Neumöbel von Rolf Benz kommen jetzt bei Reber auf die Lkw. Was der Logistikdienstleister alles übernommen hat.

Reber Logistik übernimmt die Neumöbellogistik für Rolf Benz. Der bisherige Dienstleister SLC hat als Folge der Hülsta-Insolvenz seinen Geschäftsbetrieb eingestellt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hülsta-Tochter haben dennoch Glück.

Fliegender Wechsel beim Möbeldesigner Rolf Benz

Der Germersheimer Kontrakt- und Möbellogistiker steuert am Produktionsstandort des schwäbischen Polstermöbelherstellers in Mötzingen a sofort alle Aufgaben, die bislang in den Händen der SLC Service Logistik Company aus Stadtlohn lag. Die Speditionstochter von Hülsta, die bislang auch für Rolf Benz arbeitete, musste als Folge der Hülsta-Insolvenz ihren Geschäftsbetrieb zum 30. Juni 2024 einstellen.

Das hat Reber Logistik alles von SLC übernommen

Alle 40 SLC-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter des SLC-Standortes Mötzingen sind nun Teil von des Unternehmens Reber Mötzingen Logistik. Die Gesellschaft wurde von Reber Logistik im Zuge der Unternehmensexpansion neu gegründet. Damit wächst das deutschlandweite Logistiknetz des Germersheimer Logistikers auf insgesamt neun Standorte und rund 700 Mitarbeiter. Auch Fahrer und Fuhrpark von SLC sind ab Anfang Juli für den neuen Logistikpartner von Rolf Benz unterwegs.

Stabilität in der ehemaligen SLC-Chefetage ist gegeben

Mirko Kauffeldt, Geschäftsführer von Reber Logistik will allen Beschäftigten „eine langfristige Perspektive in unserer Unternehmensgruppe bieten“. Ihm zur Seite steht Christoph Schlattmann. Der ehemalige Geschäftsführer von SLC wird die Übergangsphase an dem neuen Standort begleiten und innerhalb der Reber-Logistik-Gruppe weitere Projekte übernehmen. Der bisherige Standortleiter von SLC, Eugen Bakajew, wird Prokurist der neuen Gesellschaft.

Die Logistikaufgaben von Reber für Rolf Benz

Das Leistungspaket von Reber Logistik umfasst die Bewirtschaftung des Hochregallagers am Werksstandort von Rolf Benz in Mötzingen, die Verpackung der Ware, Ein- und Auslagerung, Kommissionierung und Verladung. Auch die Steuerung der Lieferkette an den Fachhandel – einschließlich Tourenplanung und Qualitätsmanagement – liegen künftig bei dem neuen Logistikpartner.

