Innerhalb des Hafens versorgen digitale Informationstafeln („Dynamische Information zum Verkehrs-Aufkommen im Hafen“, kurz: DIVA) die Lkw-Fahrer mit verkehrsrelevanten Informationen, um sie durch den Hafen zu navigieren. Mit der Lösung von HEere kann die HPA nun die Verkehrssituation auf relevanten Straßenkorridoren besser überwachen und den Verkehrsfluss steuern.

Ohne zusätzliche Hardeware

Auf den vorhandenen Anzeigetafeln können so Informationen über die aktuellen Reisezeiten zu den wichtigsten Zielen wie den Frachtumschlagplätzen angezeigt werden - und das alles ohne zusätzliche Hardware in den betrachteten Straßenabschnitten. Die Lösung von Here basiertdabei auf Fahrzeugsensordaten und nutzt Dienste wie Here Real-Time Traffic und Here Routing, um aktuelle und flexible Informationen über Reisezeiten bereitzustellen. Sie ist nach Angaben des Unternehmens über eine Programmierschnittstelle (API) einfach einzurichten und schnell einsatzbereit.

Frühzeitiges Umleiten der Lkw möglich

„Erstmals können wir exakte Reisezeiten im Hafen anzeigen, die den Lkw-Fahrern helfen, die Ankunft auch bis an die Terminaleinfahrten zu planen“, erläutert Rando Schade vom HPA-Verkehrsmanagement Straße. Kontinuierliche Vergleiche mit Alternativrouten würden konkrete Routenempfehlungen und somit ein frühzeitiges Umfahren von Staus oder kurzfristigen Öffnungen der beweglichen Brücken ermöglichen. „Durch zusätzliche Informationen aus den Brückenleitständen passen sich die Routenempfehlungen an, sodass ein Stau vor einer der Brücken gar nicht erst entsteht“, erklärt Schade.

