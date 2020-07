Der Logistiker Gebrüder Weiss steigert bei Zustellungen an Endkunden (B2C) von etwa Möbeln, TV-Geräten, Waschmaschinen, Kühlschränken die Zahl der ausgelieferten Sendungen im ersten Halbjahr 2020 von rund 410.000 auf 580.000. Die Sparte Home Delivery realisierte in Österreich und fünf mittel- und osteuropäischen Ländern dieses Plus von 40 Prozent im Vergleich zu den ersten sechs Monaten im Jahr 2019. Um den im Zuge dieses Wachstums gestiegenen Anforderungen als nach eigenen Angaben Marktführer in Österreich noch besser gerecht zu werden, erweitert das Unternehmen seinen Standort in Maria Lanzendorf nahe Wien um fast 5.000 Quadratmeter Umschlagsfläche.

Wiener sind E-Commerce-Spitzenreiter

Foto: Gebrüder Weiss Auch sperrige Güter wie Waschmaschinen kaufen viele Endkunden online.

Die Sendungsanzahl in Österreich wuchs im Home-Delivery-Segment bei Gebrüder Weiss von 173.000 im ersten Halbjahr 2019 auf nun 235.000 in den ersten sechs Monaten 2020. Die Stadt Wien, in der rund ein Viertel der österreichischen Wirtschaftsleistung erbracht wird, steht bei diesem Geschäft an erster Stelle. In den Märkten in Kroatien, der Tschechischen Republik, Ungarn, der Slowakei, Rumänien und Serbien konnten zwischen Januar und Juni 2020 von Gebrüder Weiss knapp 110.000 Sendungen mehr an den Endkunden zugestellt werden als im gleichen Vorjahreszeitraum.

Auch in Ungarn starke Zuwächse

Ungarn erreichte erstmals eine sechsstellige Anzahl an Sendungen (100.000; ein Plus von 75 Prozent) und nimmt damit außerhalb Österreichs den Spitzenplatz ein. Mit 85.000 Auslieferungen (ein Zuwachs von fast 47 Prozent) folgt Kroatien auf Rang zwei in diesem Länder-Ranking. Angesichts dieses Erfolgs wird der Logistiker seine Aktivitäten in Osteuropa in diesem Geschäft weiter ausbauen und hat dabei auch neue Staaten im Blick.