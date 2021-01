Ende Dezember hatte ein Beben der Stärke 6,4 die Region Banija in Zentralkroatien erschüttert. Hilfe aus anderen EU-Staaten ließ nicht lange auf sich warten. So organisierten Feuerwehren in Baden-Württemberg kurzerhand eine Spendenaktion für das betroffene Gebiet. Die Spendenbereitschaft in der Bevölkerung war so groß, dass sich gleich mehrere Hilfskonvois auf den Weg nach Kroatien machten.

Um die vielen gespendeten Hilfsgüter schnell und unkompliziert ins Krisengebiet zu transportieren, hat auch die Vertriebsregion Südwest von MAN Truck & Bus Deutschland Transportmittel zur Verfügung gestellt, und zwar zwei neue MAN TGX. Der Konvoi, bestehend aus insgesamt 22 Fahrzeugen, machte sich am Abend des 7. Januar 2021 mit blauer Marschbeflaggung auf den Weg nach Banija.

Foto: MAN Vorschriftsmäßig mit blauer Marschbeflaggung: einer der beiden MAN TGX aus dem Kroatien-Konvoi.

Geladen hatten die Sattelzüge laut MAN insbesondere Hilfsausrüstung sowie Decken, Kleidung und Lebensmittel. Zum Konvoi gehören auch Wechselladerfahrzeuge und "Gerätewagen-Transport" (GW-T) der Feuerwehren Achern, Hartheim, Herbolzheim und Waldkirch. „Es freut uns, dass wir hier schnell und unkompliziert unsere lokalen Feuerwehren bei ihrer Arbeit unterstützen und somit einen Beitrag dazu leisten können, die vom Erdbeben so schwer getroffenen Menschen in Kroatien zu unterstützen“, zitiert MAN Björn Brückmann, den Regionalleiter Truck der Vertriebsregion Südwest.

