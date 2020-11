Das FERNFAHRER-Team hat für die neue Kalender-Kollektion alles gegeben. Im nächsten Jahr kommen garantiert alle Nutzfahrzeug-Fans auf ihre Kosten: vom Truck Sport-Fan bis zum Oldtimer- oder Supertruck-Liebhaber. Die aktuelle Kollektion besteht aus insgesamt neun Wandkalendern aus unterschiedlichen Themengebieten im DIN-A2-Breitbildformat (60 x 42 cm). Neu im Programm ist der „Trucking all over the World-Kalender 2021“ mit faszinierenden Truck-Bildern aus der ganzen Welt.

Neu im Angebot: Best of-Kalender vom Truck-Grand-Prix

Wie viele Truck-Events, konnte auch der ADAC Truck-Grand-Prix am Nürburgring aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Doch jede Krise bietet Chancen. So hat das FERNFAHRER-Team für Sie die schönsten Bilder der letzten Jahrzehnte des Truck-Race-Megaevents seit 1986 in einem „Best of Truck-Grand-Prix-Kalender“ zusammengestellt.

Alle Highlights auf einen Blick

Das ist längst nicht alles. Im FERNFAHRER-Shop finden Sie folgende Wandkalender aus neun unterschiedlichen Themengebieten:

Die Kalender kosten jeweils 19,90 Euro, für FERNFAHRER-Abonnenten 16,90 Euro. Bestellen können Sie online unter www.eurotransport.de/kalender.