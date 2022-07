March Transporte aus Rheinbach Flexible Schichtsysteme

Die Leidenschaft von Juliane Ritter für den Beruf als Lkw-Fahrerin und ihr soziales Engament kennen unsere Leser aus der Reportage "Logistik hilft" über ihren Hilfskonvoi ins Erfttal aus Heft 06/21 des FERNFAHRER. Auch Lars Kriwitz, den wir bereits im Rahmen des Speditionsportraits "Wir leben Transport" in Heft 01/20 vorgestellt hatten, war bei dieser Aktion dabei. Im Hintergrund war es da schon längst passiert. Beide waren, unabhängig voneinder, am 24. Juni zu Gast in der 61. Sendung von FERNFAHRER LIVE. "Ich ziehe vor jeder Frau, die diesen Job macht, den Hut", sagt Lars heute. "Seither waren wir in Kontakt."

Kennenlernen bei FERNFAHRER LIVE

Mit ihrem Arocs-Gliederzug für Abrollcontainern fuhr Juliane, die, so wie Lars, gebürtig aus Mageburg ist, im Rahmen ihrer zweieinhalbjährigen Ausbildung zur Berufskraftfahrerin für Kreiling Entsorgung aus Gießen regelmäßig mit Klärschlamm zu einer Deponie bei Hürth. "Wir haben uns dann nach der Sendung auf einen Kaffee getroffen", sagt Juliane. Die alleinerziehende Mutter zweier Töchter, Raffaela (13) und Aurora (14), traf auf Lars, der drei Töchter hat, von denen die jüngste, Nelly (7) abwechselnd bei ihm in Friesheim wohnt. Lars fährt seit 25 Jahren Lkw – nach zwei Stellen im Werkverkehr seit fast fünf Jahren bei March. Aber auch eine übergroße Leidenschaft hat ihre Grenzen. "Ich hatte dann letzten Herbst schließlich 348 Überstunden und Resturlaub für zwei Jahre offen", sagt Juliane, die sich mit ihrem Arbeitgeber einigte, diese Zeit vor der geplanten Prüfung im Dezember zu nutzen, um praktische Erfahrung auf einem Sattelzug zu sammeln. Da nahm die Fügung ihren weiteren Lauf. "Es fing eigentlich damit an, dass Lars gefragt hat, ob er Juliane eimal mitnehmen kann", erinnert sich der Unternehmer Marco March. "Aus den ersten Rangierübungen mit einem Sattel wurde dann durch unsere Dispo sehr schnell eine Doppelbesatzung "geboren" – für alle Seiten ein Gewinn."