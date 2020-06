Das Unternehmen bezieht eine etwa 2000 Quadratmeter große neue Hallenanlage in Kabelsketal. Mit dem Umzug aus dem bisherigen Standort in Krostitz in größere Umschlagshallen reagiert Hellmann darauf, dass neue namhafte Kunden insbesondere aus der Automobil- und Agrarbranche im Night-Star-Express-Segment gewonnen wurden.

Die neue KEP-Niederlassung in Kabelsketal liegt strategisch günstig nahe dem Autobahnkreuz A9 /A14 und in unmittelbarer Nähe zum Industriegebiet Star Park Halle, in dem Hellmann bereits seit 2016 mit einem großen Kontraktlogistik-Standort vertreten ist. Neben der zentralen und verkehrstechnisch gut angebundenen Lage bieten die neuen Umschlagshallen in Kabelsketal zudem ein modernes Hallenlayout und entsprechen somit der zukunftsorientierten Aufstellung des Unternehmens.

Hellmann Worldwide Logistics ist bereits seit 30 Jahren im Ballungsraum Leipzig / Halle vertreten und bietet heute ausgehend von unterschiedlichen Standorten in der Region sämtliche logistische Dienstleistungen an – von Landverkehr, über Luft- und Seefracht bis hin zur Kontraktlogistik. Mit dem neuen Umschlagslager in Kabelsketal verfügt das Unternehmen nunmehr über ausreichend Kapazitäten, um auch das regionale KEP-Geschäft nachhaltig auszubauen. Der strategische Fokus liegt hier insbesondere auf Kunden aus der Pharmaindustrie sowie der Maschinenersatzteil- und Automobilbranche.

„Wir setzten im Wirtschaftsraum Leipzig / Halle auch weiterhin auf Wachstum. Ich freue mich daher sehr, dass wir mit unserem neuen Standort in Kabelsketal dafür die räumlichen Voraussetzungen geschaffen haben. Vor dem Hintergrund, dass wir insbesondere in unseren Kerngeschäftsbereichen Automobil- und Ersatzteillogistik weiter wachsen wollen, ist insbesondere die Nähe zum Industriegebiet Star Park Halle für uns von besonderer strategischer Bedeutung“, erklärt Matthias Magnor, Chief Operating Officer Road & Rail, Hellmann Worldwide Logistics.

Hellmann Worldwide Logistics

Hellmann Worldwide Logistics hat sich seit seiner Gründung 1871 zu einem der großen internationalen Logistik-Anbieter entwickelt. Der Hellmann-Konzern hat 2019 mit 10.743 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 2,4 Milliarden Euro erzielt. Die Dienstleistungspalette umfasst die klassischen Speditionsleistungen per Lkw, Schiene, Luft- und Seefracht, genauso wie ein umfangreiches Angebot für KEP-Dienste, Kontraktlogistik, Branchen- und IT-Lösungen.