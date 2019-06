Das deutsche Unternehmen Hegelmann Transporte hat in der Nähe von Kaunas in Litauen entlang der Autobahn Kaunas–Klaipėda ein Büro eröffnet. Das Unternehmen investierte rund fünf Millionen Euro in das 4.000 Quadratmeter große Büro mit Platz für 500 Mitarbeiter. Das Büro befindet sich in einem Komplex, in dem Hegelmann Logistics zudem erst kürzlich ein zweites Lager mit 5.300 Quadratmetern eröffnet hat. Damit seien insgesamt fast 15.000 Quadratmeter verbaut – und die Mitte des Projekts beinahe erreicht. Denn Hegelmann hat Großes vor: Innerhalb eines Jahres sollen zwei weitere Lager gebaut werden, für die rund 5 Millionen Euro investiert werden. Die Gesamtfläche betrage zukünftig rund 38.000 Quadratmeter.

„Die Hegelmann Group, ist in 15 Ländern vertreten. Die litauische Niederlassung ist jedoch eine der größten und strategisch wichtigsten“, erklärt Anton Hegelmann. Und Siegfried Hegelmann ergänzt: „Wir haben hier in Litauen wichtige Pläne, daher eröffnen wir dieses Büro und bauen das Logistikzentrum weiter aus.“ Welche Pläne das Unernehmen im Einzelnen hat, erläutert er in einem Interview mit eurotransport.de.

Hegelmann wächst weiter

Laut eigenen Angaben verfügte Hegelmann im Jahr 2018 noch über eine Flotte von 2.100 Lkw, 2.500 Anhängern und 2.800 Fahrern, die 255 Millionen Kilometer zurücklegten. Aktuell hat die Gruppe bereits mehr als 3.300 Lkw, 3.800 Anhänger und 4.300 Fahrer am Start. Bis Ende 2020 sollen es dann 4.000 Sattelzugmaschinen, 4.500 Trailer und 5.200 Mitarbeiter am Steuer sein.

Die Hegelmann-Gruppe hat das Jahr 2018 mit einem Umsatz von 420 Millionen Euro abgeschlossen. Im Vergleich dazu betrug der Umsatz von Hegelmann Transporte im vergangenen Jahr rund 209,5 Millionen Euro. Mehr als 1.500 Mitarbeiter arbeiten in den Unternehmen der Gruppe in Litauen.