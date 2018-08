Die IAA Nutzfahrzeuge, die vom 20. bis 27. September in Hannover stattfindet, wirft ihren Schatten voraus. So befassen wir uns in dieser Ausgabe mit den Neuheiten, die von ZF, Mercedes-Benz und MAN zu erwarten sind. Dabei geht es um die Schwerpunkte Digitalisierung im Fahrerhaus, Elektrifizierung des Antriebs und Automatisierung. Ihre Fortsetzung wird die IAA-Vorschau in Heft 10 finden. Um klassische Antriebe geht es in dieser Ausgabe beim Test: Hier zeigt der 11,1-Liter-Diesel des Iveco Stralis XP 460, was in ihm steckt.

Kontroverse Debatte um den Abbiegeassistenten

Ein kontrovers diskutiertes Thema der vergangenen Wochen waren die Abbiegeunfälle mit Beteiligung von Rad- und Lkw-Fahrern. Wir haben uns die Abbiegeassistentenkampagne von Verkehrsminister Scheuer genauer angeschaut und eine Übersicht zu den aktuell verfügbaren Nachrüstsystemen sowie Lösungen ab Werk erstellt. Auch um die rechtliche Komponente geht es.

Außerdem im FERNFAHRER 9/2018: Schwertransport durch Hohenlohe; Lehren aus der BGL-Fahrerumfrage; der einzigartige Scania-Sattelzug von Finkel Recycling; die Ergebnisse unserer diesjährigen Leserwahl zum ETM-Award; eine neue Autobahnkanzlei in Neustadt-Glewe; Jubiläum für den "Happy Day of Life"; die Mega-Party beim Truck-Grand-Prix 2018; der Maxi-Autohof Mogendorf; Mack-Modell von Lego Technic und mehr.

