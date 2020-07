Nach eigenen Angaben hat KNV Zeitfracht seine Logistik in Erfurt in den vergangenen Jahren für den Multi-Channel-Handel weiterentwickelt und optimiert und bietet jetzt für Handelsunternehmen eins komplettes Fulfillment an. Das Leistungsspektrum umfasse dabei die gesamte Prozesskette von der Bestellung bis zur Auslieferung von Produkten, von Kleinstsendungen für Endkunden bis zu Palettenlieferungen in eine Filiale. Besonders interessant sei das Angebot für alle Unternehmen, die ihren Kunden eine schnelle Lieferung der Produkte an Endkunden und den Einzelhandel am nächsten Tag bieten wollen.

Neue Wege zum Kunden

"Unser Unternehmen hat seit mehreren Jahrzehnten Erfahrung in der schnellen und dezentralen Auslieferung von Produkten. Die gesamte Infrastruktur haben wir aus dieser Erfahrung heraus aufgebaut und optimiert. Davon können jetzt auch andere Unternehmen profitieren, die neue Wege zum Kunden suchen", sagt Thomas Raff, Sprecher der Geschäftsführung der KNV Zeitfracht.

Wie das Unternehmen mitteilt, haben sich durch die Einschränkungen während der Corona-Zeit das Konsum- und Kaufverhalten der Menschen grundlegend verändert.

KNV war vor der Übernahme durch Zeitfracht ein Buch-Großhändler und auch nach der Übernahme vor allem auf Medienlogistik spezialisiert. Das Logistikzentrum der KNV Zeitfracht in Erfurt zählt nach Unternehmensangaben zu den größten und modernsten Medienlogistik-Anlagen Europas.