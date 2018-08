Zwei Drittel (64 Prozent) der 513 befragten Online-Händler nutzen laut Händlerbund mehrere Versanddienstleister gleichzeitig, um Bestellungen abzuwickeln. Die Rangliste der Zusteller führe dabei DHL an (80 Prozent), gefolgt von DPD (28 Prozent) und Hermes (17 Prozent). Letzteren bevorzugten bei der Logistik-Studie 2016 noch 29 Prozent. Deutlich zugelegt habe die Deutsche Post (plus 32 Prozent) und kleinere Anbieter wie UPS (plus 3 Prozent) und GLS (plus 4 Prozent).

An der Studie nahmen demnach vor allem kleine Online-Händler mit meist weniger als zehn Mitarbeitern teil. Ein Drittel der Befragten versende täglich mehr als 50 Pakete, einige Händler lassen ihre Pakete sogar mehrmals täglich zum Versand abholen (16 Prozent).

Zuverlässigkeit und Schnelligkeit wichtiger als Kosten

Zuverlässigkeit sei für Händler das wichtigste Versandkriterium (80 Prozent), gefolgt von der Möglichkeit der Sendungsverfolgung (70 Prozent) und Schnelligkeit (69 Prozent). Auf die Kosten (42 Prozent) und den vorsichtigen Umgang mit der Ware (34 Prozent) legen deutlich weniger Händler Wert. Auch eine große Auswahl an Zustellvarianten, wie zum Beispiel die Lieferung in Paketboxen oder per Express stufen 50 Prozent als weniger wichtig ein.