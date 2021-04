„Die Kronie-Figur Harald ist wie ihr Vorbild aus dem Krone TV sympathisch und bodenständig, kann alles auf eingängige Art erklären und kommt in einem blauen Krone Overall daher“, so Krone. Das Prinzip der Box dürfte zumindest jungen Eltern bekannt sein. Die kleine Box spielt den Kindern spannende Geschichten vor. Dazu braucht es einen Zugang zur Cloud, um die Geschichten auf die Box mit eingebautem Lautsprecher zu laden. Das geht kinderleicht, denn ein Smartphone oder ähnliches ist dafür nicht nötig. Stattdessen stellen die Kinder den kleinen Harald auf die Box, um den Download auszulösen.

Harald entführt die Kindern dann aber in keine fiktive Märchenwelt, sondern in die spannende Welt der Nutzfahrzeuge. Schließlich sind Kinder im Vorschulalter ohnehin fasziniert von den großen Lastern. In der ersten Episode folgen die Zuhörer dem Protagonisten Jan in eine Trailerfabrik.

Das Ziel der neuen Aktion von Krone ist demnach, Kinder frühzeitig auf spielerische Weise mit der realen Welt von Lkw, Trailern und Transport vertraut zu machen und so vielleicht für die vielfältigen Berufsbilder vom Berufskraftfahrer bis zum Ingenieur begeistern zu können. Die Kronie Figur Harald gibt es ab sofort erhältlich, auch im Krone Shop.