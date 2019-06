Herr Tuschen, auf der UITP spielt Wasserstoff als Energieträger wieder eine größere Rolle. Wie beschreiben Sie die aktuelle Daimler Buses Strategie hierzu, da Sie ja 2022 auch eine Brennstoffzelle als Range Extender für den eCitaro bringen werden?

Tuschen: Wir haben seit des UITP 1997 in Stuttgart insgesamt schon über 70 Busse mit Brennstoffzelle ausgeliefert, also verfügen wir hier über eine gewisse Geschichte beim Thema. Damals konnte der NEBUS 1 rund 15 Personen befördern, der Rest des Busses war mit der aufwendigen Technik ausgefüllt. Heute sieht das ganz anders aus, mit der aktuellen Brennstoffzellen-Generation erreichen wir Fahrgastkapazitäten annähernd auf dem Niveau von konventionellen Stadtbussen. Die Brennstoffzelle und die Wasserstofftechnologie sind deshalb heute mitnichten ein Auslaufmodell für uns. Im Gegenteil sehen wir sie ganz klar als Zukunftstechnologie, wenn es um lange Tagesdistanzen über 400 Kilometer Reichweite geht. Dabei stehen die Wasserstofftechnologie und die Batterietechnologie nicht in Konkurrenz miteinander, sehen Sie den Range-Extender daher als ein Bindeglied zwischen diesen beiden Technologien. Das betrifft nebenbei auch den Reisebus mit unserem Zielbild des emissionsfreien Antriebs, da es hier auch auf das schnelle Nachtanken und um Tagesreichweiten sehr deutlich oberhalb von 400 Kilometer ankommt. Aber zurück zum öffentlichen Nahverkehr – hier können die maximalen Tagesdistanzen von 400 Kilometer perspektivisch durchaus auch mit einem reinen E-Cell Konzept dargestellt werden – das muss man aber nicht tun, gerade viele ÖPNV-Betriebe wägen sehr klar ab, welches Konzept besser für sie in die eigenen Betriebsabläufe passt. Viele Kunden scheuen aus unserer Erfahrung heraus den direkten Sprung von Diesel auf Wasserstoff, weil es hohe Infrastrukturinvestitionen nötig macht. Der Schritt hin zu reinen Elektrobussen scheint uns, wie vielen Kunden auch, etwas einfacher und auch näher zu sein. Wir verfolgen jedoch den Ansatz, dass wir sobald unsere Batterietechnologie diese weiten Distanzen um die 400 Kilometer in Kombination mit dem hochentwickelten Energiemanagement und dem Brennstoffzellen-Range-Extender trägt, damit eine sehr hochwertige Serienlösung anbieten können. Das Motto lautet dabei nicht „so viel Brennstoffzelle wie möglich", sondern eher „so viel wie nötig." Das Ziel ist hierbei vor allem, die 400 Kilometer Tagesreichweite auch für Gelenkbusse ohne Nachtanken zu realisieren. In den nächsten fünf bis sechs Jahren wird die Batterietechnik alleine diese magische Zahl aus unserer Sicht nicht erreichen können. Mit der ja von uns kommunizierten transparenten Batteriestrategie nähern wir uns asymptotisch dem hohen Ziel einer systemrelevanten (also im tatsächlichen Einsatz im heißen Sommer und im sehr kalten Winter) den 300 Kilometern Tagesreichweite an.

Aber der Verkehrsbetrieb muss dann zwangsläufig doch zwei teure Infrastrukturen aufbauen – eine für Elektro und eine für Wasserstoff!?

Tuschen: Ja und nein. Es ist schon ein deutlicher Unterschied, ob er seine ganze Flotte mit Wasserstoff betreiben will, oder nur einzelne Busse, die damit die letzten 100 Kilometer an Tagesreichweite mitbekommen. Die Lagerung von Wasserstoff ist ein Sicherheitsthema. Hier gibt es ganz unterschiedliche Anforderungen – je nach Menge – zu berücksichtigen. Bei weniger als 3 Tonnen gilt die Betriebssicherheitsverordnung mit geringen Genehmigungshürden; bei 3 Tonnen bis 30 Tonnen gilt das Bundes-Immissionsschutzgesetz mit einem Vorlauf von mindestens sechs Monaten; bei über 30 Tonnen gilt das Bundes-Immissionsschutzgesetz mit einem Vorlauf von mindestens 12 Monaten.

Aber Sie haben Ihr Konzept der Brennstoffzelle im Busbereich schon deutlich verändert. Auch um Synergien mit dem Pkw-Bereich zu nutzen?

Tuschen: Die Logik ist nicht der reinen Verfügbarkeit irgendeiner Brennstoffzelle im Konzern gefolgt, und tatsächlich wäre die 70 kW-Zelle aus dem GLC F-CELL, der seit Oktober 2018 in Kundenhand ist, zu groß für unsere Zwecke, die wir eher eine Zelle mit rund 30 kW benötigen. Das war in der Tat zwar der ursprüngliche Ansatz, wir haben diesen vor drei oder vier Jahren aber nochmal deutlich angepasst. Wir haben zusammen mit unserem hauseigenen Brennstoffzellenbereich die erweiterte Bedeutung des Themas für Nutzfahrzeuge identifiziert und daraus ein modulares Konzept entwickelt, aus dem heraus auch sehr viel größere Zellen in skalierbaren Systemen für Anwendungen wie den Fernverkehrs-Lkw oder auch den Reisebus funktionieren können. Die bewusste Entscheidung an dem Thema Wasserstoff dranzubleiben kommt uns also hier im Nutzfahrzeugbereich zupass. Also nochmal: Als Zielbild für den emissionsfreien Reisebus oder Fernverkehrs-Lkw sehen wir ganz klar die Brennstoffzelle.

Und wie sieht es mit einem Plug-in-Hybrid für den Reisebus aus? Der hätte für den Übergang keine Berechtigung aus Ihrer Sicht?

Tuschen: Das ist eine hervorragende Technologie als längere Übergangs- oder Zwischenlösung, wenn auch beide Begriffe nicht dem Thema gerecht werden. Wenn man sich die voraussichtliche CO2-Gesetzgebung für den Omnibus – speziell das Segment Reisebus – anschaut, dann wird hier wahrscheinlich eine flächendeckende und emissionsfreie Lösung um 2030 benötigt. Also wäre es nicht sehr intelligent darauf zu setzen, gleich morgen nur noch mit der Brennstoffzelle unterwegs sein zu wollen, weil hier größere Investments in die Tankstellen und Infrastruktur erforderlich sind. Der Plug-in-Hybrid Reisebus wird uns mittelfristig bis zu diesem Zieldatum definitiv hervorragende Dienste leisten.

Warum wird es in Sachen E-Fuels wieder so leise, die ja dem Diesel noch eine gehörige Verschnaufpause bescheren könnten?

Tuschen: Momentan fehlt es einfach an den Herstellern solcher umweltfreundlicher, synthetischer Kraftstoffe. Auch wenn wir im Konzern immer wieder neue Themen aufgreifen, wir werden sicher kein Kraftstoffhersteller. Das Thema ist sicher heute noch weniger bedeutend, weil diese Kraftstoffe technisch einen sehr schlechten Wirkungsgrad haben. Wirtschaftlich sieht das aber schon wieder viel besser aus, weil hier hohe Investments in die Tankstellen und die Infrastruktur wegfallen. Wir sprechen da von einem klassischen Henne-Ei-Problem. Ich sehe derzeit wirklich niemanden, der auf dieses risikoreiche Thema E-Fuels setzen würde.

Was halten Sie von Retrofits von alten Dieselbussen mit Elektro- oder gar Wasserstoffverbrennungsmotoren?

Tuschen: Aus meiner Sicht kühlt der Nach- und Umrüstmarkt schon wieder ab, egal von welcher Technologie man hierbei spricht. Aber generell glaube ich nicht an eine Nachrüstung alter Busse, vor allem wegen der neuen Sicherheitssysteme, die ja bald in der Breite eingeführt werden sollen.

Wie geht es nach Ihrem fulminanten Start in Sachen autonomes Fahren mit dem Future Bus 2016 weiter?

Tuschen: Aus dem Future Bus ist ja nicht zuletzt das herausragende Design des eCitaro entstanden, ganz abgesehen von der umfassenden Erfahrung, die wir bei der Veranstaltung und ihrer Vorbereitung sammeln konnten. Die gewonnenen Erkenntnisse werden, was den autonomen Level 2 des assistierten Fahrens betrifft, in der nächsten Evolutionsstufe der Top- bzw. Comfort-Class einfließen, wie schon unlängst im Actros. Die Perspektive hat sich heute etwas verändert, um den Gewohnheiten des Menschen am Steuer entgegen zu kommen, der nicht gerne untätig ist, während er trotzdem jederzeit eingreifen können muss. Also geht die Entwicklung gerade direkt in Richtung Level 4 und 5, also die weitgehende Ausblendung des Fahrers aus dem Geschehen. Die Hürden für diese Stufen sind natürlich höher, hier ändern sich daher auch die zeitlichen Perspektiven. Natürlich wird im Busbereich intensiv an dem Thema gearbeitet. Die grundlegenden Technologien sind in den Fahrzeugklassen ähnlich, auch wenn es dann Unterscheidungen der Segmente gibt. Derzeit gibt es sicher kaum ein Thema, in das mehr im Gesamtkonzern investiert wird als das autonome Fahren. Was die Gefäßgröße betrifft, haben wir eine klare Meinung und erste Definitionen, gehen Sie davon aus, dass der erste vollautonome Daimler-Bus nicht unbedingt zwölf Meter lang sein wird. Generell gibt es für die Verkehrsbetriebe schon Möglichkeiten, in kleinere Gefäße zu gehen, um neue Angebote mit neuer Kostenstruktur auszuprobieren. Andererseits gibt es dann wiederum den Aspekt, dass den Städten irgendwann einfach die Straßen ausgehen werden. Auch vollautonome Fahrzeuge brauchen eine ähnlich große Verkehrsfläche wie konventionelle. Die kleinen People Mover kommen eher aus dem Niedriggeschwindigkeitsbereich der „Campusanwendungen", was man jetzt möglichst breit einsetzen will. Technisch können wir mit der Mehrheitsbeteiligung an Torc Robotics aus dem Vollen schöpfen, zudem gibt es auch die Aktivitäten von Daimler mit Bosch zusammen. Die People Mover werden ein kleines Segment bleiben und sicher nicht den ÖPNV revolutionieren.

Wie weit ist die Entwicklung der Feststoffbatterien vorangeschritten und wie reagieren die Kunden auf Ihre Transparenz-Strategie?

Tuschen: Wir sind bei den Feststoffbatterien voll im Plan und ich freue mich auf den Serienanlauf Ende 2020/Anfang 2021. Die ersten Testbusse sind ausgerüstet, und die Zusammenarbeit mit Blue Solutions, bei denen wir auch einen Prüfstand aufgebaut haben, läuft sehr positiv. Es gibt bei den Kunden meines Wissens keinerlei Zurückhaltung bei dem Thema und vielmehr eine Honorierung der Vorteile dieser Technologie: Hohe Zuverlässigkeit und Lebensdauer sowie eine hohe Energiedichte. Für eine Reichweitenoptimierung im ÖPNV-Einsatz gibt es kaum etwas Besseres als diese Technik. Aufgrund der besonderen Eigenarten wäre diese Technik derzeit für den Pkw ungeeignet, aber in den ÖPNV passt sie hervorragend hinein. Wir erleben große Offenheit und Neugierde, also eine sehr positive Resonanz.

Was tut sich mit Ihrer amerikanischen Proterra-Minderheitsbeteiligung?

Tuschen: Ich glaube zuerst einmal – da man kaum voraussagen kann, was in fünf Jahren im Batteriebereich passieren wird – ist es hervorragend, eine zweite Säule im Haus zu haben. Proterra steht vor allem für das Paketieren von Rundzellen, ähnlich wie Tesla sie verwendet. Und für das Nutzfahrzeug lassen sich diese Zellen besonders gut anpassen. Gerade schauen bei uns verschiedene Bereiche, wie die e-Mobility Group (bündelt künftig weltweit das Know-How von Daimler Trucks für elektrische Antriebe), darauf, für welche Fahrzeugkategorien sich diese Batterien am besten eignen. Die Karten sind durchaus noch offen und das muss in einer so schnelllebigen Technologie auch so sein. Unsere Batteriestrategie bis 2024 steht ja fest und wurde kommuniziert, und nun schauen wir mal, was danach kommt.