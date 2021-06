Güttler Logistik aus Hof an der Saale stockt Lang-Lkw-Flotte auf und nimmt Zugkombination des Typs 5 in den Fuhrpark auf.

Güttler Logistik mit Sitz in Hof an der Saale hat zusätzlich zu den drei bereits laufenden Lang-Lkw eine 21 Meter lange Zugkombination bestehend aus Maschinenwagen mit Festaufbau und Durchlade-Tandem-Hänger in Betrieb genommen. Die Spedition ersetzt dadurch nach eigenen Angaben einen Lang-Lkw des Typs 3. Der wird nun anderweitig für Aufgaben mit weniger Nutzlastbedarf eingesetzt.

Lang-Lkw punktet beim Stückgut

Zum Einsatz kommt das Fahrzeug zwischen dem Firmensitz in Hof und dem Zentralhub der Stückgut-Kooperation Online Systemlogistik in Schlitz-Fraurombach. Durch die Möglichkeit, doppelstöckig zu beladen, sei die Spedition in der Verladung flexibler und die Ladungssicherung vereinfachter als zuvor, erläutert Johannes Reuther, Geschäftsführender Gesellschafter von Güttler Logistik. Eine innovative Durchladeeinrichtung sorge zudem dafür, dass der Hänger des Lang-Lkw Typ 5 nicht getrennt und rangiert werden müsse. Das wiederum spare Zeit. Mit in die Überlegungen einbezogen hat Reuther zudem den Umstand, dass das Stückgutgeschäft nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie stark angezogen habe – „und vermutlich auch nach Öffnung des stationären Einzelhandels auf erhöhtem Niveau bleiben wird“.

Grüne Logistik im Blick

Letztlich wirke sich der Einsatz des Lang-Lkw aber auch positiv auf die CO2-Bilanz des Unternehmens aus. „Mit dem neuen Gigaliner sparen wir bei voller Auslastung pro Fahrt mindestens 30 Prozent unseres bisherigen CO2-Ausstoßes ein“, erklärt Reuther. Durch das um den Dolly und eine Achse reduziertes Gesamtkonzept habe sich das Leergewicht des neuen Lang-Lkw im Vergleich zum Vorgängerfahrzeug von 24 auf 17,5 Tonnen reduziert. Folglich sei die Nutzlast nun 6,5 Tonnen höher: „Gerade im Stückgutbereich ist dies von immenser Bedeutung“, sagt Reuther. Darüber hinaus verbrauche das um eine Achse reduzierte Zugkonzept auch noch rund 1,5 Liter Diesel weniger auf 100 Kilometer. Für Reuther ist der Lang-Lkw des Typ 5 daher ein wichtiger Baustein in der Green-Logistics-Strategie von Güttler.