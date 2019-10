Der Paketdienstleister Hermes gibt am späten Vormittag Entwarnung: Dass zwei Mitarbeiter am gleichen Tag gestorben sind und einer schwerverletzt aufgefunden geworden war, sei tatsächlich Zufall gewesen. Die beiden Männer seien an einer natürlichen Todesursache gestorben, der schwerverletzte Mann habe einen epileptischen Anfall erlitten, teilt ein Hermes-Sprecher auf Anfrage unserer Redaktion mit.

Hermes zufolge sei in der Nacht zum heutigen Mittwoch die Frühschicht am Versandhandelszentrum der Otto Group Konzerngesellschaft Hermes Fulfilment in Haldensleben (Sachsen-Anhalt) ausgefallen, so dass bei einigen Sendungen mit einer Verzögerung von einem halben Tag zu rechnen sei, die Spätschicht ab 14:30 Uhr soll ganz normal anlaufen.

Die Ansammlung der genannten Vorfälle hatten Ermittler und Rettungskräfte auf den Plan gerufen: Mehr als 120 Feuerwehrleute waren Medienberichten zufolge dafür im Einsatz und öffneten alle Pakete, die im Verdacht standen, eine gefährliche Substanz zu enthalten. Am frühen Dienstagmorgen war auf dem Gelände des Hermes-Versandzentrums in Haldensleben, Sachsen-Anhalt, ein 58jähriger tot aufgefunden worden. Nachmittags sei dann in Haldensleben ein 45jähriger leblos im Hermes-Fahrzeug entdeckt worden. Außerdem wurde ein weiterer Mann am Dienstag auf dem Gelände von Hermes schwer verletzt aufgefunden.

Bei Hermes ist die Trauer um die beiden Kollegen groß. „Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt den Angehörigen und Freunden der Verstorbenen“, betont Hermes Fulfilment-Geschäftsführer Andreas Stumpf.