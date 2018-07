Der Logistikdienstleister Greiwing baut seine Präsenz am Standort Duisburg aus. Wie das Familienunternehmen berichtet, baut es im Duisburger Hafen derzeit eine weitere Halle, die 5.300 Quadratmeter umfasst und Platz für rund 8.000 Paletten bietet. In dem Zusammenhang stellt das Unternehmen nach eigenen Angaben 22 zusätzliche Mitarbeiter ein. Greiwing lässt sich das Engagement an Europas größtem Binnenhafen, mit dem das Unternehmen sein Food- und Pharmageschäft stärkt, sechs Millionen Euro kosten.

Greiwing: Logport hat sich zu einem der wichtigsten Logistikdrehkreuze entwickelt

„Der Logport hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der wichtigsten Logistikdrehkreuze Deutschlands entwickelt“, sagt Logistikunternehmer Jürgen Greiwing. „Auch unser Geschäft dort ist überproportional gewachsen. Mit der Erweiterung tragen wir dem nun Rechnung.“ Die Halle soll bis Ende des Jahres in Betrieb gehen. Dort sollen rieselfähige Produkte aus den Bereichen Food und Pharma in Big Bags und Säcken gelagert werden. Aus diesen Verpackungen heraus können die Produkte in zwei Silierbereichen direkt in Silo-Auflieger umgefüllt werden. Befördert wird die Ware – dem trimodal gelegenen Standort entsprechend – anschließend per Binnenschiff, Eisenbahn oder Lkw.

Greiwing Logistics beschäftigt mehr als 700 Mitarbeiter und setzte voriges Jahr etwa 90 Millionen Euro um. Das Unternehmen mit Zentrale in Greven betreibt zehn Standorte in Deutschland, darunter Duisburg, wo die Kapazitäten zurzeit ausgebaut werden.