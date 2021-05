Die Herausforderung entsteht, wenn es viele Lasten mit unterschiedlichen Abmessungen gibt oder wenn der Auftrag bestimme Empfehlungen bezüglich der Ladungsanordnung vorsieht. Wenn Sie die Lademeter selbst berechnen, erhöht sich die Planungszeit und auch das Fehlerrisiko erheblich. Goodloading ist eine von den auf dem Markt erhältlichen Softwares, die bei der Arbeit mit Lkw, Containern oder Paletten eingesetzt werden können. Sie funktioniert in einem Webbrowser, erfordert also keine Installation. Das Programm richtet sich an Spediteure, Verlader und Hersteller sowie an Lagerarbeiter.

Profitieren Sie von Goodloading

Einer der größten Vorteile der Verwendung des Ladeplaners ist die Zeitersparnis. Das Programm ist einfach zu bedienen: Sie wählen einfach Ihren Laderaum aus und fügen die Lasten einzeln hinzu oder führen einen Massenimport von einer Excel-Datei aus. Goodloading ordnet die Waren an und zeigt Berechnungen, einschließlich Informationen bezüglich des freien und belegten Raums, der Menge oder des Volumens der Ladung. Wird die maximale Achslast definiert, so informiert das Programm, ob die Ladungen die zulässigen Werte überschreiten oder nicht.

Die Anordnung der Waren kann in Form einer Visualisierung gespeichert werden und enthält die Liste der hinzugefügten Lasten sowie die Reihenfolge der Stapelung. Der im Programm vorbereitete Entwurf ist übersichtlich, so dass die Übersendung eines fertigen Beladungsplans die Arbeit der an der Beladung beteiligten Personen erheblich erleichtert. Der Entwurf kann in Form eines Links oder einer PDF-Datei bereitgestellt werden, die detaillierte Informationen über die Beladung enthält, wodurch das Risiko einer Überlastung der Achsen weiter minimiert werden kann.

Die Entwickler der Software stellen eine Demoversion kostenlos zum Testen zur Verfügung. Es ist auch möglich, die Vollversion während einer 7-tägigen Periode für 2 Euro zu testen. Das Testen von Goodloading ist nach kostenloser Anmeldung möglich.

Integration des Ladeplaners mit dem TMS-System

Die Hersteller von Goodloading bieten zusätzlich einen Dienst zur Integration der Software mit Transportmanagementsystemen an. Damit werden TMS, WMS, ERP oder Routenplaner um die Funktion der Beladungssimulation erweitert, mit der Möglichkeit des manuellen Eingriffs in den Entwurf. Es gibt auch eine sogenannte "White Label"-Option, dank derer Entwürfe und Arbeitsergebnisse mit dem eigenen Logo versehen werden können.