Der Aufsichtsrat der TX Logistik hat Gian Paolo Gotelli ab sofort zum neuen Vorstandsvorsitzenden (CEO) berufen. Gotelli soll das Eisenbahnlogistikunternehmen nach Unternehmensangaben noch stärker europäisch ausrichten und zur tragenden Säule der internationalen Entwicklung der Mercitalia Gruppe machen. Gotelli verfüge über eine langjährige Expertise im Schienengüterverkehr der FX-Gruppe und war für sie auch in verschiedenen CEO-Positionen tätig.

Weiter gehören dem TX Logistik-Vorstand Albert Bastius (COO) und Berit Börke (CSO) an, TX Logistik teilt mit, so sei die Kontinuität in der Unternehmensführung gewährleistet.

Foto: TX Logistik Der TX Logistik Vorstand: (von links) Albert Bastius (COO), Gian Paolo Gotelli (CEO), Berit Börke (CSO).

Die TX Logistik AG wurde 1999 als privates Eisenbahnverkehrsunternehmen gegründet und bietet mit Verbindungen in elf Ländern nach eigenen Angaben ein leistungsfähiges europäisches Netzwerk. Das Unternehmen verfügt über Tochtergesellschaften in der Schweiz, Österreich, Dänemark und Schweden sowie lokale Präsenzen in Italien und den Niederlanden. In den Geschäftsbereichen Intermodal und Rail Freight entwickelt TX Logistik Schienenlösungen für kontinentale und maritime Verkehre sowie Konzepte für konventionelle Fracht. Mit rund 580 Mitarbeitern und 9,1 Milliarden gefahrenen Tonnenkilometern erwirtschaftete das Unternehmen 2018 einen Jahresumsatz von 250 Millionen Euro. Seit Januar 2017 gehört TX Logistik zu 100 Prozent der Mercitalia Logistics S.p.A., einer Tochtergesellschaft der Ferrovie dello Stato Italiane