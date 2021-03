Die Neska-Gruppe gehört bereits seit 2015 zur Häfen und Güterverkehr Köln (HGK), der Logistikgesellschaft im Stadtwerke Köln Konzern. Jetzt wird im Rahmen der im vergangenen Jahr eingeleiteten Neupositionierung der HGK Gruppe auch der Wechsel bei den Einzelunternehmen der Neska umgesetzt. Die bisherigen Einzelmarken von Neska – unter anderem Neska Logistik, Neska Intermodal, Neska Containerline, Pohl & Co., uct, dbt, CTS, KCT und RRT – treten demnach zukünftig einheitlich unter einem Markenzeichen als Geschäftsbereich HGK Logistics and Intermodal auf, bleiben aber als operative Einzelgesellschaften unverändert bestehen.

Viele Einzelauftritte unter einem Markendach vereint

„In der HGK Gruppe vereinen wir aus einer Hand Kompetenz für Transport und Umschlag großer Güterströme im kombinierten Verkehr. Diese Kompetenz stellen wir nun auch in den Mittelpunkt unserer Markenstrategie und vereinen viele Einzelauftritte unter einem Markendach“, sagt Uwe Wedig, Vorstandsvorsitzender der HGK.

„Für unsere Kunden ändert sich in bestehenden Geschäftsbeziehungen nichts. Verändern werden wir aber die Art, wie wir als Teil der HGK Gruppe Logistiklösungen voranbringen und neue Lösungen entwickeln wollen. Im Verbund mit unseren Schwestergesellschaften können wir wie kaum ein anderes Unternehmen der Branche integrierte Leistungen anbieten, Transportketten multimodal absichern und Kompetenzen für spezifische Gütergruppen über die gesamte Supply-Chain anbieten“, sagt Stefan Hütten, Mitglied der Geschäftsführung der Neska Gruppe.

Geschäftsbereich mit 700 Mitarbeitern

Der Geschäftsbereich HGK Logistics and Intermodal (Neska) umfasst nach Unternehmensangaben ein breites Angebot von Logistikdienstleistungen in den Geschäftsfeldern Logistics, Paper, Bulk und Intermodal und beschäftigft rund 700 Mitarbeiter. Zu den Kernleistungen der insgesamt 17 Standorte in Deutschland und den Niederlanden gehören demnach neben Transport, Umschlag und Lagerung auch umfassende Supply Chain Leistungen je nach Kundenwunsch. In Ladenburg bei Mannheim eröffnet das Unternehmen in Kürze ein hochmodernes Multi-User Logistik-Hub mit einer Gesamtlagerfläche von rund 50.000 Quadratmetern, auch für Gefahrstoffe und teilweise mit temperaturgeführten Bereichen.