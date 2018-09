Die beiden Mittelständler aus Oberschwaben Lebert und Noerpel bündeln ihre Geschäftsaktivitäten. Dazu gehen die Anteile aller Lebert-Gesellschaften am 1. Januar 2019 an die Noerpel-Gruppe.

Klares Signal für die Zukunft: Die beiden Mittelständler Noerpel und Lebert tun sich zusammen. Dazu gehen die Anteile aller Lebert-Gesellschaften am 1. Januar 2019 an die Noerpel-Gruppe. Im Raum Kempten und Ravensburg werden die Geschäftsaktivitäten beider Häuser laut einer gemeinsamen Mitteilung künftig an den bisherigen Lebert-Standorten Kepten und Baienfurt/Bad Waldsee gebündelt. „So können wir die Kompetenz im Bereich Spedition sowie unsere Fuhrparkflotte sinnvoll zusammenführen“, sagt Stefan Noerpel-Schneider, geschäftsführender Gesellschafter der Noerpel-Gruppe.

Geleitet wird der Integrationsprozesse von Lebert-Geschäftsführer André Biewer, Peter Steidel (ebenfalls Geschäftsführer Lebert) sowie Carsten Löhmann (derzeit Niederlassungsleiter am Noerpel-Standort Ravensburg). Die mittelständische Struktur der einzelnen Gesellschaften soll erhalten bleiben. Neben den Standorten Kempten und Baienfurt betreibt Lebert auch einen Standort in Kreuzlingen in der Schweiz und beschäftigt insgesamt rund 500 Mitarbeiter. Durch den Zusammenschluss mit Lebert verfügt die Noerpel-Gruppe nun über 15 Standorte, davon sieben in Baden-Württemberg und drei in Bayern.

„Lebert und Noerpel können ihre Ressourcen gemeinsam für eine gezielte und effiziente Marktbearbeitung nutzen“, sagt Lebert-Geschäftsführer André Biwer. „Das stärkt unsere Position in den jeweiligen Regionen, die wir in Zukunft weiter ausbauen wollen. Hier setzen wir weiterhin auf das starke Engagement unserer Mitarbeiter, die von dieser Entwicklung profitieren und positiv in die Zukunft blicken können.“