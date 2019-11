Der Logistiker Geis mit Sitz in Bad Neustadt verkauft seine Paketgesellschaften in Tschechien und der Slowakei an DPD.

Einer Mitteilung zufolge wollen sich beide Unternehmen künftig auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. DPD habe die Belieferung der letzten Meile im Fokus. Geis übernehme die internationale Spedition- und Kontraktlogistik in beiden Ländern.„In diesem schnell wachsenden Paketmarkt wollen wir unser Geschäft weiterentwickeln, um die Entwicklung unserer Kunden besser zu unterstützen“, erklärt Yves Delmas, COO Europe DPD Group. Auch für die Geis Gruppe sei die Transaktion der strategisch richtige Schritt: „Nachdem wir die Paketmärkte in Tschechien und in der Slowakei über 25 Jahre lang mitentwickelt haben, ist für uns jetzt der passende Zeitpunkt, das Paketgeschäft einem spezialisierten und europaweit aufgestellten Unternehmen zu übergeben“, sagen Hans-Georg Geis und Wolfgang Geis, geschäftsführende Gesellschafter der Geis-Gruppe.

Konzentration aufs Kerngeschäft

In Zukunft will sich die Geis Gruppe auf das traditionelle Kerngeschäft Speditionsdienstleistungen, Kontraktlogistik sowie Luft- und Seefracht konzentrieren. Zudem soll die Marktposition in Zentraleuropa weiter ausgebaut werden, lässt Geis verlauten. Bei der Paketlogistik will das Unternehmen eng mit DPD zusammenarbeiten.Über den Kaufpreis ließen beide Unternehmen nichts verlauten. Die Kartellbehörden müssen der Transaktion noch zustimmen.