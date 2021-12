Das kompakte Messgeräte ist in drei Varianten erhältlich. Das Model CL 10 ist laut Hersteller mit einem Drehmomentbereich von 0,25 bis 10 Nm für Drehmomentschraubendreher geeignet. Es verfügt über eine 1/4 “ 6,3 mm Sechskantaufnahme an der Messwelle. Hier lassen sich Drehmomentschraubendrehern mit einer Bit-Aufnahme 1/4“ 6,3 mm direkt ansetzen. Zudem verfügt das Modell über einen Adapter, um von Innensechskant auf Innenvierkant zu wechseln. Die Variante Capture Lite CL 150 für einen Bereich von 5 bis 150 Nm ist mit einer Aufnahme 3/8 Zoll-Vierkant ausgestattet und kann mit dem mitgelieferten Adapter auf 1/4 Zoll reduziert werden. Das CL 350 für einen Drehmomentbereich von 10 bis 350 Nm besitzt laut Gedore ­eine 1/2-Zoll-Vierkant-Aufnahme und lässt sich per Adapter auf 3/8 Zoll reduzieren.

Gedore Capture Lite CL 10, CL 150, CL 350

Für den rauen Praxiseinsatz sind die Kalibriergeräte aus robustem Aluminium gefertigt und verfügen über ein beleuchtetes OLED-Display. Ein im Lieferumfang enthaltenes USB-Kabel dient dabei nicht nur zur Stromversorgung, sondern auch zur Datenübertragung. Zur Bedienung setzt Gedore auf lediglich eine einzige ­Taste, mit der sowohl die einzelnen Messmodi als auch die jeweiligen Einheiten ausgewählt werden können. Praktisch: Das Gerät startet automatisch, sobald ein Drehmomentwerkzeug in der Messwelle platziert wird. Ein Autosleep-Modus sorgt dafür, dass sich das Gerät ausschaltet, wenn es nicht genutzt wird.

Ausgeliefert werden die Gedore Capture Lite CL mit einem Prüfzertifikat und in einem Kunststoffkoffer, sodass sie sicher verstaut und transportiert werden können. Soll es an einem festen Standort in der Werkstatt benutzt werden, lässt sich das Prüf- und Kalibriergerät auch auf einem Tisch oder an der Wand montieren.