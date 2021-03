Gebrüder Weiss hat in Kalsdorf bei Graz ein Terminal mit einer Gesamtfläche von rund 70.000 Quadratmetern in Betrieb genommen.

Der Logistiker Gebrüder Weiss hat die Weichen auf weiteres Wachstum gestellt. Das Unternehmen hat in Kalsdorf bei Graz rund 28 Millionen Euro in ein Terminal mit einer Gesamtfläche von etwa 70.000 Quadratmetern gesteckt. Der Neubau ersetzt den bisherigen Standort, der direkt in der steirischen Landeshauptstadt lag.

In Graz war die Kapazitätsgrenze erreicht

„Wir hatten die Kapazitätsgrenzen am alten Standort erreicht. Die neue Anlage ermöglicht uns weiteres Wachstum und noch besseren Service für unsere Kunden. Unsere 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freuen sich darauf, die neuen infrastrukturellen Möglichkeiten in diesem Sinne auszuschöpfen“, sagt Gerhard Haas, Niederlassungsleiter Gebrüder Weiss Graz.

Bau einer Photovoltaikanlage

Das Areal in Kalsdorf liegt in unmittelbarer Nähe zur A9 beziehungsweise A2 und umfasst unter anderem eine 16.500 Quadratmeter große Logistikhalle sowie eine Umschlagsfläche von 6.500 Quadratmetern. Die Anzahl der Laderampen hat sich laut Gebrüder Weiss mit 92 mehr als verdoppelt. Im zweiten Quartal 2021 beginnt der Bau einer Photovoltaikanlage. „Damit werden wir 920 Megawattstunden Strom im Jahr produzieren und bis zu 75 Tonnen CO2 einsparen“, erläutert Haas.

Zentraler Umschlagspunkt in Richtung Südosteuropa

Der Standort Graz ist innerhalb des Netzwerkes von Gebrüder Weiss ein zentraler Umschlagspunkt für Transporte in Richtung Südosteuropa. Trotz der Coronakrise stieg das Sendungsaufkommen im Landverkehr 2020 um drei Prozent gegenüber dem Vorjahr 2019. Stärkster Wachstumstreiber war dabei das Home-Delivery-Geschäft, das mit 72.100 Sendungen ein Plus von 38 Prozent erreichte. Ebenso positiv entwickelte sich laut Gebrüder Weiss der Bereich der Logistiklösungen. Dort konnte der Logistikdienstleister in den vergangenen Jahren Kunden aus den Branchen Automotive, Konsumgüter und metallverarbeitende Industrie hinzugewinnen.