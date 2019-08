In der Kategorie Transport dreht sich auf den ersten Plätzen alles um das Segment der großen Transporter, woran sicher auch der wachsende E-Commerce und der korrelierende Bedarf an passenden Lieferfahrzeugen seinen Anteil hat. Die Nase vorn hat Der Mercedes-Benz Sprinter, gefolgt von Ford Transit und Iveco Daily. Auf Platz vier rangiert mit dem Mercedes-Benz Actros der einzige schwere Lastwagen in den Top Fünf. Rang fünf belegt der kompaktere Mercedes-Benz Vito.

In der Landwirtschaft ist der Fendt Farmer am gefragtesten, während in der Kategorie Bau der JCB 1-3 am stärksten nachgefragt wird.

Tradus greift eigenen Angaben zu Folge auf einen Datenschatz aus mehr als 75.000 Listungen im Bereich Transport, mehr als 60.000 Angeboten im Bereich Landwirtschaft und rund 42.000 Listungen im Bereich Bau zu. Für die Analyse hat der Anbieter die letzten sechs Monate ausgewertet.