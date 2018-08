Die Gamescom ist ein Mekka für Computerspieler. Dort geben sich Lara Croft und die Kollegen von World of Warcraft, Fortnite und Bioshock in ihren neuesten Abenteuern die Klinke in die Hand. Wer die Augen aufhält, findet aber hier und da auch immer wieder teils beeindruckende Lkw und Transporter zwischen all den Fantasy-Gestalten. Dabei sind die Fahrzeuge längt nicht nur schmückendes Beiwerk. Wer entweder schon Tickets hat, oder heute oder Donnerstag vorhat, auf die Messe zu gehen, sollte sich besonders Halle 8 notieren. Gleich am Eingang gibt es Fords neuen Ranger Raptor zu bestaunen, der auf der Gamescom Premiere feiert und im Spiel Dirt zu (er)fahren ist. Eine Ecke weiter haben die Jungs von SCS-Software und Astragon ihre Zelte aufgeschlagen. Vom Fischerboot über Traktoren und den nagelneuen Bus-Simulator bis zum Lastzug im Euro Truck Simulator lassen sich alle möglichen Nutzfahrzeuge am Rechner virtuell steuern. Den Promo-Trailer zieht eine schöne Airbrush-Zugmaschine von Iveco mit Motiven vom Truck Race Team Schwabentruck. Im Trailer selbst stehen zwei aufwändige Simulatoren, die den Spieler mit Hydraulikzylindern während der Fahrt bewegen, um ihn die Kräfte spüren zu lassen, die im echten Leben auf ihn wirken würden. Leider hat SCS noch keine Race Truck Simulation im Angebot.

In der Bildergalerie nehmen wir Sie mit auf unseren persönlichen Messerundgang.

Die Gamescom in Köln hat ihre Tore noch bis Samstag, 25. August geöffnet. Tagestickets zum Preis von 15,50 Euro pro Person für Mittwoch und Donnerstag verfügbar. Am Freitag und Samstag ist die Messe bereits ausverkauft.