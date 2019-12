Nichts Ungewöhnliches – immer wieder drohen die USA ihren europäischen Handelspartner mit Strafzöllen. Einen regelrechten Handelskrieg führen die USA mit China, mit ungewissem Ausgang. Mithilfe des Logistikdienstleisters Elsen hat der Maschinenbauer Bomag daher einen Teil seiner Produktion von China nach Europa verlegt.

Rückverlagerung von China nach Deutschland

In China, genauer in Fengxian, einem Vorort von Shanghai, hatte Bomag in den vergangenen Jahren einen Fertigungsstandort errichtet, der auch Waren für den US-Markt herstellte. Mit der Androhung von neuen Zöllen wäre das Geschäftsmodell unter Beschuss geraten. Deshalb entschied der rheinland-pfälzische Hersteller, die Produktion nach Deutschland zu verlagern. Was leichter gesagt als getan war: In Boppard war kein Platz mehr für die Logistik.

„Der Bedarf, alle Waren von unserem Standort in Fengxian nach Deutschland zu verlagern, entstand quasi über Nacht“, berichtet Volker Laux, Mitglied der Geschäftsleitung von Bomag und verantwortlich für die Supply Chain. Abhilfe versprach Dienstleister Elsen Logistik, der für die Ad-hoc-Anfrage freie Lagerfläche in einer bereits angemieteten Halle in Koblenz nutzen konnte – insgesamt 3.100 Quadratmeter plus ein Außenlager mit 750 Quadratmetern. Innerhalb von vier Wochen musste Elsen Personal rekrutieren und für die Prozesse schulen, die IT-Infrastruktur aufbauen und die Regalanlagen anschaffen. Zudem wurden 100 vollbeladene Seecontainer von China nach Koblenz auf die Reise geschickt.

Produktion in zwei Schichten

Von dort aus wickelt der Logistikdienstleister heute mit zehn Mitarbeitern in einem Zwei-Schicht-Betrieb die Produktionsversorgung des Maschinenbauers ab, der in Boppard sogenannte Walzenzüge und Rüttelplatten produziert. Elsen übernimmt die Einlagerung – im Durchschnitt erreichen drei Container pro Tag den Standort – und kommissioniert bei Abruf durch die Produktion bei Bomag die Komponenten. Die reichen von der kleinen Schraube bis hin zu Walz-Bandagen, Stahlrahmen und Motoren. „Da wir den Kunden direkt bis an die Produktionslinie versorgen, muss bei der Kommissionierung eine bestimmte Reihenfolge eingehalten werden“, erklärt Peter Dennert, Geschäftsführer und Vice President Operations bei Elsen Logistik. „Alle unsere Arbeitsschritte sind an die Montage-Prozesse von Bomag angepasst.“

Kommissioniert werden im Durchschnitt rund 250 Teile am Tag. „Die Herausforderung ist hierbei, hohe Liefervolumen so früh wie möglich zu erkennen, um die entsprechenden Transportkapazitäten vorzuhalten“, erläutert Dennert. Rund drei Mal am Tag fährt aktuell eine Zugmaschine der Spedition Elsen das Werk in Boppard mit den Komponenten für die Maschinen an, die danach unter anderem auch in die USA exportiert werden.