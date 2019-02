Den Brummi ist an Bord. Fünf Flottenbetreiber haben die Sympathieträger des Bundesverbands Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) bereits überdimensional auf einen ihrer Trailer aufgedruckt und werben damit für ein besseres Image der Transport- und Logistikbranche.

Fünfter im Bunde ist die auf temperaturgeführte Transporte für die Pharma- und Lebensmittelbranche spezialisierte Spedition Kautetzky aus Stadtallendorf in Mittelhessen. Zuvor hatten bereits die Speditionen LTG (Langenlonsheimer Transport), Otto und Hamprecht sowie der Vermieter Mezger entsprechende Auflieger in ihre Flotten aufgenommen.

Im Fall des Trailers von LTG kommt hinzu, dass es sich um ein ersteigertes Fahrzeug handelt. LTG-Chef Manfred Graffe hatte das vom Trailerhersteller Krone gestiftete Fahrzeug für 26.500 Euro erworben, der Erlös fließt in den guten Zweck – nämlich in eine von BGL und Krone auf der IAA gegründete Initiative, die sich für ein besseres Image in der Branche und eine Aufwertung des Fahrerberufs einsetzt.

Dass beide Partner BGL und Krone hier auch auf die BGL-Galionsfigur setzen, stößt auch bei Verantwortlichen der Kautetzky Spedition auf Anklang. „Es hat uns unheimlich gefreut, dass der BGL den Brummi wieder öffentlich nutzt, denn er war schon immer der Sympathieträger für unsere Branche“, sagt Geschäftsführer Gert Kautetzky.

BGL-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Dirk Engelhardt hebt hervor, dass Imagearbeit nur gemeinsam erfolgreich sein kann. „Umso mehr freut mich, dass die Spedition Kautetzky selbst aktiv wurde und sich spontan für ein Engagement in unserer Initiative zur Verbesserung des Branchenimages entschieden hat“, sagt er und appelliert an weitere Unternehmen, sich der Initiative anzuschließen. „Damit kann der Stellenwert des Berufskraftfahrers in unserer Gesellschaft wieder auf das ihm gebührende Niveau gehoben werden.“

Der ETM Verlag, in dem trans aktuell erscheint, steht der Initiative positiv gegenüber. Noch hat sie keinen Namen, die Namensgebung sei am Laufen. Geplant ist, dass die Initiative in die Strukturen eines Vereins überführt wird.