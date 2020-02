Nach Unternehmensangaben hat Airbus Ceva im Rahmen eines Fünfjahresvertrags damit betraut, Ersatzteile und Komponenten von mehreren Standorten in ganz Europa zu konsolidieren, darunter Deutschland, Frankreich, Spanien und Großbritannien.„Die außergewöhnlichen Fähigkeiten von Ceva in der Luft- und Raumfahrtlogistik wurden von Airbus mit der Vergabe dieses langfristigen Auftrags anerkannt. Unsere beiden Unternehmen haben bereits erfolgreich an anderen Projekten zusammengearbeitet", sagt Mathieu Friedberg, CEO von Ceva.

Effizienz verbessern

Am Standort des Flugzeugherstellers in Hamburg wird Ceva demnach mit 250 Mitarbeiter auf einer Fläche von 21.000 Quadratmetern arbeiten. Nach Angaben des Logistikers sind mehr als 20 Verbesserungsprojekte geplant, um die Effizienz des Standorts in den kommenden fünf Jahren zu verbessern. Die Anlage, die für Ersatzteilkits bestimmt ist, soll voraussichtlich in den kommenden Jahren noch erweitert werden, um dem Produktionsentwicklungsplan von Airbus gerecht zu werden.