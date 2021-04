Mit stimmungsvollen Bildern von eCascadia und eM2 kündigt Daimler Trucks North America den Bestellstart für die ersten batterieelektrischen Freightliner-Lkw an. Reflektierende Folien betonen dabei die Konturen der Elektro-Hauber, die laut Hersteller in ihren Flottentests aktuell die Reichweiten-Spitze in der amerikanischen Lkw-Welt darstellen.

Foto: Daimler Trucks North America Der mittelschwere Freightliner eM2 ist gut für bis zu 370 Kilometer am Stück.

38 Einheiten sind schon heute auf den US-Highways unterwegs, umgerechnet über 1,2 Millionen Kilometer haben sie bis dato lokal emissionsfrei abgespult. Ende 2022 dann soll die Serienproduktion der Freightliner anlaufen, über deren Preise Daimler Trucks North America vornehm schweigt.

Zumindest konkrete Zahlen zum Antrieb aber sind bekannt: Der eCascadia ist demnach bis zu 730 PS stark. Die Kapazität seiner Batterien beläuft sich auf 550 kWh, was für bis zu 400 Kilometer am Stück gut sein soll. Der eM2 wiederum leistet bis zu 480 PS und ist mit 325 kWh fassenden Batterien ausgestattet. Seine Reichweite gibt Daimler Trucks mit rund 370 Kilometern an.