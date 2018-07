Ab 1. August ist Albers als Geschäftsführer für die Ressorts Vertrieb Inland/Ausland und Marketing in der Krone Nutzfahrzeug Gruppe verantwortlich. Er folgt damit auf Gero Schulze-Isfort, der sich laut Krone künftig auf eigenen Wunsch als Geschäftsführer der Bernard Krone Beteiligungs GmbH den Zukunftsprojekten Laste-Mile-Logistik und Digitalisierung widmet. Gleichzeitig wird er in seiner neuen Funktion Mitgesellschafter in der Krone Unternehmensbeteiligung an Rytle.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Herrn Dr. Albers schon heute eine gut vorbereitete, strategische Verjüngung in der Geschäftsführung einläuten können. Unter der langjährigen, erfolgreichen Führung von Herrn Schulze Isfort konnte Herr Dr. Albers bereits in den vergangenen Jahren seine Kompetenz in den Bereichen Vertrieb und Marketing unter Beweis stellen; insofern sind wir sicher, dass wir mit ihm an der Spitze des hochmotivierten Vertriebs- und Marketingteams für die Zukunft bestens aufgestellt sind“, sagt Bernard Krone.

Dr. Frank Albers (47) ist laut Krone seit über 15 Jahren in leitenden Vertriebs- und Marketingfunktionen im Fahrzeugwerk Krone tätig. Neben Albers hat nach wie vor Ingo Geerdes als Geschäftsführer die Bereiche Key Account, Krone Fleet und Krone Used in seiner Verantwortung.