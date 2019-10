Bei den Maschinen von Hermle geht’s um Präzision. Beim Transport per Lkw und der Verladung in die Antonov war daher Sorgfalt geboten.

Mit gleich sechs Lkw war der Logistiker Allgaier aus Neu-Ulm unterwegs. Im Gepäck: drei sogenannten Fünf-Achsen-Bearbeitungszentren samt Zubehör der Firma Hermle aus Gosheim aus dem Landkreis Tuttlingen. Über die A81 ging es mit der Spedition zum ersten Etappenziel – dem Stuttgarter Flughafen.

80 Tonnen an Bord

Die in Summe rund 80 Tonnen an Fracht verlud der Logistikexperte in eine der größten Frachtmaschinen der Welt – eine AN-124. Fachmännisch verstaut und verzurrt ging’s dann weiter. Mit zwei Tankstopps in Keflavik (Island) und Montreal (Kanada) erreichte die Ladung ihr Ziel in Arizona (USA). Beim Kunden angekommen, nehmen die drei Präzisionsmaschinen zum Fräsen und Drehen dann in Kürze ihre Arbeit auf.