Einen komplett neuen schweren Truck – das gab es zuletzt bei Scania zu sehen. Jetzt setzen die amerikanisch-türkischen Kooperationspartner von Ford Trucks eins drauf und lassen den neuen schweren Ford auf der IAA vom Stapel. Über Details wie den Namen oder die Innenraumgestaltung hüllen sich die Entwickler von Ford Otosan, wo der neue Schwerlastwagen gefertigt wird, noch in diskretes Schweigen. Das finale Design steht dafür schon fest und zeigt eine moderne, windschnittige Gestaltung. Die Sicken an der Flanke, tief heruntergezogene Türblätter und die hochgezogene Seitenfensterlinie erinnern an die aktuellen Scania-R-Typen. In der Frontansicht dominiert die mattschwarz lackierte Kühlermaske das 2,5 Meter breite Fullsize-Fahrerhaus. Eine "Augenbinde" um die Front- und Seitenscheiben bis weit in die hintere Kabinenseite verleiht dem großen Ford ein echtes Panzerknacker-Gesicht. Stehende Scheinwerfer mit integrierten Luftleitelementen geben dem Aero-Design noch einen Schuss DAF XF ins Erscheinungsbild. Ein so markiges Gesicht braucht eine kräftige Bezeichnung. Ford täte gut daran, das Image des legendären "Transconti" aus den 70er- und 80er-Jahren mit dem entsprechenden Namen wiederzubeleben.

