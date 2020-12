Nach der erfolgreichen Erprobung eines Lkw-Platoons mit Ford F-Max im Herbst 2019 wollen Ford Otosan und AVL weiter am hochautomatisierten Fahren forschen. Als nächster Schritt soll hierfür ein „Autonomous Highway Pilot"-System entwickelt werden, das in gängigen Verkehrsszenarien eine automatisierte Fahrt erlaubt. Im nächsten halben Jahr wollen die Partner dann bereits einen echten automatisierten Hub-2-Hub-Transport realisieren.

Mit Lidar-, Radar- und Kamerasensorsystemen und Verarbeitungsplattformen ausgestattete Ford F-Max sind zur Erprobung dieser Technologien bereits in der Türkei und in Deutschland auf Achse. Laut AVL sammeln sie mit ihren Fahrten aktuell Daten, die dann zum Testen von auf künstlicher Intelligenz basierenden Wahrnehmungs- und Entscheidungsalgorithmen genutzt werden. AVL will das Projekt mit tiefem Know-how in der Softwareentwicklung vorantreiben, Ford Otosan steuert die Expertise in der Entwicklung von Assistenzsystemen und Autonomous Driving Systems für schwere Nutzfahrzeuge bei.