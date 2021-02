Ganz langsam, aber doch mit Nachdruck wandelt Ford Otosan auf dem Weg, sich als Nummer acht unter den Lkw-Herstellern in Europa zu etablieren. Das Zugpferd der Türken: der modern gestaltete F-Max. Ende 2019 konnte dieser sich im lastauto omnibus-Test schon beweisen. Unter dem Strich standen ein akzeptabler Verbrauch von 37,0 Litern pro 100 Kilometer auf der Testrunde – und ein erstaunlich guter Eindruck in Sachen Fahrverhalten und Fahrerhaus.

Schon damals angekündigt und jetzt endlich Realität: Die neue L-Variante mit einem um 150 Millimeter auf 3,75 Meter verlängerten Radstand. Mit ihr kann auch der Dieseltank um 300 Liter auf insgesamt 1.350 Liter vergrößert werden und so die Reichweite wachsen – im besten Fall verspricht der Hersteller für den F-Max L 5.000 Kilometer ohne Tankstopp.

Eco+ Mode mit niedrigerem Verbrauch

Anteil an der höheren Reichweite hat allerdings auch der neue Eco+ Mode, der nun in allen F-Max Standard ist. Mit dieser Einstellung rollt der Ford dank seines ebenfalls neuen GPS-Tempomaten so effizient wie nie über die Autobahn. Die Leistung des eigentlich 500 PS starken Ecotorq-Sechszylinders aus eigener Entwicklung wird dazu auf 450 PS beschränkt, die Kickdown-Funktion deaktiviert und die Höchstgeschwindigkeit auf 85 km/h begrenzt. Außerdem mit von der Partie: eine EcoRoll-Funktion und eine automatische Motorabschaltung nach fünf Minuten im Leerlauf. Um bis zu fünf Prozent soll der Verbrauch in Eco+ in der Folge sinken.