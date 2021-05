Ford geht mit dem batterieelektrischen E-Transit noch in diesem Spätsommer in erste Praxistests. Der offizielle Marktstart ist für das Frühjahr 2022 vorgesehen.

Im Frühjahr 2022 will Ford die ersten batterieelektrischen E-Transit offiziell ausliefern, noch im Spätsommer dieses Jahres stehen aber die ersten Praxistests in Deutschland, Norwegen, Großbritannien und Nordamerika an. Aktuell werden dafür laut Hersteller Prototypen im Ford-Nutzfahrzeugzentrum im südenglischen Dunton produziert, um dann in gewerbliche Flotten in der Lebensmittellogistik, der KEP-Branche und bei Versorgungsunternehmen integriert zu werden. Ford will hier E-Transit als Kastenwagen als auch Chassis mit Koffer- und Kühlaufbauten erproben.

Ziel ist es, die Leistungsfähigkeit der Elektro-Transporter in unterschiedlichen Anwendungen sicherzustellen. Die Ingenieure werden die aus den Tests gewonnenen Daten laut Ford in erster Linie dafür verwenden, die Vernetzungs-Technologie und das Reichweiten-Management zu optimieren.

Der neue Ford E-Transit wird mit einem Heckantrieb ausgestattet und 269 PS respektive 430 Nm bereitstellen. Mit einer Batteriekapazität von 67 kWh soll er über eine Reichweite von bis zu 350 Kilometern verfügen. Der Elektro-Transporter wird mit drei Radständen und zwei Dachhöhen zu haben sein. Ford will ihn als Kastenwagen, Kastenwagen mit Doppelkabine für bis zu sechs Personen und als Fahrgestell für verschiedenste Aufbauten ins Programm nehmen. Die Nutzlast der Kastenwagen beziffert der Hersteller auf rund 1.600 Kilogramm, die Fahrgestelle sollen bis zu 1.900 Kilo schultern können. Ein On-Board-Generator, der über die Batterie maximal 2,3 kW zur Verfügung stellt, soll den Einsatz von Kühlkoffern ohne separaten Verbrennungsmotor ebenso ermöglichen wie den Betrieb von Geräten und Werkzeugen auf der Baustelle.