Der Plan war, mit Kleinbussen die Lücken zu schließen, die der klassische Nahverkehr nicht bedienen kann. Strenggenommen deckt also Chariot zusätzliche Linien ab, um die Innenstädte besser zu erschließen und so dem überbordenden Individualverkehr Herr zu werden. Vorteil bei Chariot: Statt in einen unter Umständen überfüllten Stadtbus zu quetschen, setzt sich der Fahrgast auf einen vorher reservierten Sitzplatz. Gleichzeitig dürfen die in London eingesetzten Ford Transit die dortigen Busspuren nutzen, kommen also gut durch den Verkehr. Die Passagiere müssen vorab Guthaben kaufen, die sie dann nach und nach mit ihren Fahrten abschmelzen.

Ford Chariot kommt nach Europa Pendler-Shuttle startet in London

Damit ist nun aber Schluss, wie Chariot CEO Dan Grossman in einem Blogbeitrag auf der Unternehmenswebsite mitteilt. Bis Ende März stellt Chariot seinen kompletten Betrieb in den USA und in Großbritannien ein. Schon am Freitag, 25. Januar, wird die letzte Fahrt in London ihr Ziel erreichen. Auf den amerikanischen Routen stellt Chariot dann am 1. Februar den Betrieb ein. Insgesamt hat das Unternehmen demnach über die letzten fünf Jahre mehr als drei Millionen Fahrten abgewickelt. Das war offensichtlich nicht genug, um fit für die Zukunft zu sein.

Kunden, die noch entsprechende Guthaben in ihren Accounts haben, sollen laut Chariot ausbezahlt werden. Zudem will Chariot zusammen mit Firmenkunden nach Alternativen suchen, um deren Verkehre neu zu organisieren. Wer nach den jeweiligen Enddaten noch Shuttle-Fahrten gebucht hat, bekomme ebenfalls Alternativen angeboten.