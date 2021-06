Neun Jahre nach Gründung der Compass Logistics International hat der Hamburger Logistikunternehmer Michael Müller seine Firmengruppe neu ausgerichtet. Im Zuge der Neupositionierung wurde das Unternehmen zur "CLI AG" umfirmiert, der neue Slogan des Unternehmens heißt „CLI – Customized Logistics Ideas“ und zeigt den Richtungswechsel: der Fokus liegt fortan auf Spezialisierung, von massenhaften speditionellen Dienstleistungen will man sich verabschieden. Im Zuge dessen hat sich das Unternehmen von "den im Mittleren Osten angesiedelten Luft- und Seefrachtaktivitäten der Gruppe" getrennt .

„Wir haben die Zeit seit dem Verkauf der Bremer Spedition Kieserling für die Neuausrichtung der Unternehmensgruppe genutzt“, sagt Müller als CEO der CLI.„Wir wollen nicht die Größten sein, sondern die Besten im jeweiligen Markt“, so Müller, „unser Feld sind expansive Nischen“.

Neue Fulfillment-Tochter für Online-Handel

Im Zuge dessen wurde im April die neue Tochtergesellschaft CLI Supply Chain gegründet, die als Fulfillment-Anbieter für den Online-Handel operiert. Verantwortlich davor ist nach Unternehmensangaben Frank Marquard, ehemaliger E-Commerce-Director von DHL Solutions. „Wir bieten dem Handel ein Fulfillment-Paket, das alle Absatzkanäle aus einer Hand und mit der gleichen Lieferperformance bedient“, so Marquard.

Angebot für spezielle Märkte

Nach Unternehmensangaben wurden in den vergangenen drei Jahren unter dem Dach der CLI eigene Kompetenzbereiche etabliert, die auf spezielle Märkte und Dienstleistungsangebote ausgerichtet sind. So etwa die Logistik im SHK-Markt (Sanitär, Heizung, Klima) oder in der Projektspedition für die Bergbauindustrie in Südafrika (CLI Projects). Weitere Bereiche sind CLI Transport, die Schifffahrtsgesellschaft (CLI Marine) und die Projektentwicklungsgesellschaft CLI Engineering. Einen stärkeren Fokus innerhalb der Gruppe habe der Gefahrgutspezialist RSB Logistic gewonnen.

Die CLI mit Sitz in Hamburg beschäftigt demnach 500 Mitarbeiter an 16 Standorten in Deutschland, Frankreich, im südlichen Afrika, in Ghana, Mozambique, Namibia, Kanada und den USA. Zu den Kunden zählen multinationale Unternehmen aus der Energiewirtschaft, der Textil- und Möbelbranche sowie dem Anlagenbau.