Eine Betankung ist zu den Öffnungszeiten der Iveco-Niederlassung möglich. Um die mobilen Liqvis-LNG-Tankstelle in Kassel nutzen zu können, ist es notwendig, vorher eine Rahmenvereinbarung mit Liqvis abzuschließen. Dies gilt auch für die mobile Liqvis-LNG-Tankstelle in Berlin. Nach Abschluss dieser Rahmenvereinbarung ist es möglich, unter token@liqvis.com die erforderlichen Transponder für die Nutzung der LNG-Tankstelle zu beziehen. Die Fertigstellung der stationären LNG-Tankstelle der Liqvis in der Rudolf-Diesel-Straße 6 in Lohfelden (Landkreis Kassel) ist für das vierte Quartal 2019 geplant.

Für die mobile LNG-Tankstelle bietet Iveco Fahrerschulungen auf dem Betriebsgelände von Iveco in Kassel an. Teilnehmen können sowohl Fahrer eines LNG-Lkw von Iveco als auch anderer Hersteller. Die Kosten für die Unterweisung betragen einmalig 50 Euro für einen oder auch mehrere Fahrer. Liqvis stellt diese Kosten dann nachträglich in Rechnung.