Sie sind ein Transporter-Profi und wollen die Fiat Modelle Talento und Ducato in ihrer Heimat Italien kennenlernen? Dann bewerben Sie sich schnell für die Fiat Professional Team Trophy im Mai.

Seit vielen Jahren kämpfen unter anderem drei Teams des ETM Verlags gegen sieben weitere Mannschaften um die Krone bei der Fiat Professional Team Trophy. Die Ausgabe 2019 nimmt vom 3. bis 5. Mai 2019 die malerische Toskana unter die Räder und dreht sich um die Baureihen Talento und Ducato. Der Startschuss für ein Wochenende voller Spaß, italienischer Fahrzeuge und bestem italienischem Essen fällt in Pisa. Dabei müssen die Teilnehmer verschiedene Aufgaben bewältigen.

Die Anreise vom Heimatflughafen nach Pisa erfolgt bis 13 Uhr am Freitag, 3. Mai. Heimwärts geht es am Sonntag 5. Mai ab 17 Uhr. Die Kosten für die Reise und das 4-Sterne-Hotel in der Toskana übernimmt Fiat. Die Teilnahme ist kostenlos.

Wettbewerb Fiat Professional Team Trophy

Bewerben Sie sich also am besten gleich – entweder direkt über das Online-Formular unten oder per Post oder Fax mit dem angehängten Bewerbungsbogen.

Anmeldeschluss ist der 1. April 2019. Wenn Ihr Team ausgewählt wurde, werden Sie rechtzeitig benachrichtigt.

Download Anmeldeformular Fiat Professional Team Trophy 2019 (PDF, 0,53 MByte) Kostenlos