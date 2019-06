An Pfingsten brummt, hupt und leuchtet es wieder am Autohof Geiselwind. Nachdem Fahrer und Fahrzeuge am Freitagnachmittag bei herrlichem Sommerwetter eingetroffen waren, zog aber erstmal ein heftiger Sturm auf. Bis dahin hatten zum Glück die Meisten ihren Platz auf dem Areal gefunden, und auch ein paar Schnappschüsse von interessanten Menschen und Maschinen waren im Kasten – zu sehen hier in der Bildergalerie.

Festival-Vorschau Volles Programm in Geiselwind

Das begehrteste Fotomotiv am ersten Festival-Abend war eindeutig der im März „zu Wasser gelassene“ Hanse-Piraten-Truck von Heide-Logistik aus Kirchlinteln. Der grimmige Totenkopf auf dem Kühlergrill, Seemanns- und Piratenmotive rundum an MAN TGX 18.500 und Kühlauflieger zeigen, wohin die Kaperfahrt geht. Fehlt nur noch die Komplettierung des Kabineninterieurs in Piraten-Optik.