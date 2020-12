Das Online-Geschäft brummt, ganz besonders in der Coronazeit. Die Fritz Fels Fachspedition aus Heidelberg hat entsprechend gehandelt und in Plankstadt das Schwesterunternehmen FES Fels Einrichtungsservice gegründet. „Auch Kühlschränke, Waschmaschinen, Betten und ganze Küchen möchten die Kunden bequem nach Hause geliefert haben“, erklärt Thomas Beck, Geschäftsführer der Spedition Fels in Heidelberg-Kirchheim. Zwar sei die Coronakrise kein idealer Zeitpunkt für eine Firmengründung, aber man habe es dennoch gewagt.

Fels hat Hermes als Partner

Gestartet ist FES als Partnerunternehmen von Hermes Einrichtungsservice. Dazu hat der 61-jährige Speditionsfachmann Beck Anfang des Jahres in Plankstadt nach eigenen Angaben einen hohen siebenstelligen Betrag in Immobilie und Unternehmen investiert. Heute beliefert FES mit seinen Teams Kunden in der ganzen Metropolregion Rhein-Neckar. Mit dem zweiten Speditionsstandbein greifte das Unternehmen auf die jahrzehntelange logistische Erfahrung in der Branche zurück und fülle eine Nische mit Zukunftspotenzial, begründet Beck diesen Schritt.

FES ist mit zwei Mann unterwegs

„Zwei Mann Handling“ ist der Clou des neuen Geschäftsfeldes. Denn bei den Online-Bestellungen handelt es sich um große sensible Teile, die von je zwei Mitarbeitern auf der letzten Meile zu den Kunden gebracht, aufgestellt oder montiert werden. Lieferung und Service in einem Paket also.

Der FES-Standort in Plankstadt

In Plankstadt Fand Beck einen passenden Standort für den Firmensitz von FES - mit 2.300 Quadratmeter Lagerfläche, 350 Quadratmeter Büro und 7.500 Quadratmeter Grundstücksfläche. Gut angebunden an die Autobahnen A5 und A6 arbeiten dort inzwischen mehr als 20 Mitarbeiter sechs Tage in der Woche. Die „im Nachtsprung“ angelieferte Ware aus dem Zentrallager wird noch am gleichen Tag zu den Kunden in der Region gebracht. Mehr als 15 Transportfahrzeuge stehen zur Verfügung. Wenn es knapp wird, kann man auf den Fels-Fuhrpark zurückgreifen.