Mehr als 140.000 Mal wurde die kostenlose Autohöfe-App von FERNFAHRER bereits heruntergeladen, Tendenz steigend. Dass die App ein unverzichtbarer Begleiter für Lkw-Fahrer in ganz Europa ist, unterstreicht die Zahl der Bewertungen: Bislang gaben die Nutzer über 7.100 Bewertungen für 363 verzeichnete Autohöfe ab. Im Zuge eines Updates hat die App nun eine neue Bezeichnung erhalten, passend zur Rubrik „Truckstop“ im Heft, und heißt jetzt ganz international FERNFAHRER Truck Stops App.

Direkt zur Kartenansicht

Das hat sich geändert: Die App wartet mit einem modernen Design auf und ist leichter zu bedienen. Der Nutzer gelangt nach dem Start der App direkt zur Karte, auf der sein Standort und Orte in seiner Umgebung eingezeichnet sind – sofern Standortdaten freigegeben sind. Auch alle in der App hinterlegten Serviceanbieter sind nun sofort auf der Karte sichtbar und leichter zu finden. Zudem werden nicht mehr nur Orte angezeigt, die über eine Tankstelle verfügen, sondern jeder Punkt, der für einen Fahrer inte­ressant sein könnte. Die praktischen Suchfunktionen (nach Route, Umkreis, Name oder Autobahn) bleiben erhalten.

Neue Bewertungskategorie

Auch die Autohof-Bewertungen in verschiedenen Kategorien – von der Qualität des Essens über die Sauberkeit der Sanitäranlagen bis zum Parkplatz – sind weiterhin möglich. Es gibt sogar die Wartezeit als neue, sechste Kategorie. Bewerten kann man ab sofort nicht mehr nur Autohöfe, sondern alle auf der Landkarte markierten Orte, von Tankstellen über Werkstätten bis zu Restaurants. Sollte jemand mehr Lob und Kritik für einen Ort haben, als er oder sie in fünf Sternen ausdrücken kann, ist ein direktes Feedback an FERNFAHRER über die App möglich. Die Truck Stops App wird auch weiterhin in mehreren Sprachen verfügbar sein.

Selbst Orte hinzufügen

Im Rahmen eines zweiten Updates werden demnächst weitere Funktionen folgen. Die Nutzer können dann selbst Orte hinzufügen und so ihre Empfehlungen allen mitteilen, beispielsweise fahrerfreundliche Restaurants, Imbisse oder Rastplätze.

Hier geht´s zum kostenlosen Download der FERNFAHRER Truck Stops App: www.truck-stops.com

Hinweise