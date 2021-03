Gerade eben noch auf der Straße des 17. Juni an der Goldelse vorbei gefahren, stehen die protestierenden Fahrer und Unternehmer nun mit ihren Lastzügen vor dem Brandenburger Tor und machen lautstark klar, dass sie nicht mehr damit einverstanden sind, wie es im Transportgewerbe derzeit zugeht. Die auch in der eigenen Szene kontrovers diskutierte Aktion ist in jedem Fall ein Ausdruck dessen, was die Menschen hinter den Lenkrädern und in den Chefsesseln vieler Speditionen bewegt. So haben wir in Berlin durchaus auch Fahrzeuge von prominenten Speditionen gesichtet.

Ein Team von eurotransportTV begleitet den Tross heute schon den ganzen Tag und wird etwa ab 20 Uhr ein Video dazu veröffentlichen.

Schon ab 17 Uhr kommt Jan Bergrath mit seinem Talk-Format FERNFAHRER LIVE auf dieses Thema zu sprechen. Wir freuen uns auf Eure Kommentare.