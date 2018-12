Birgit Schenderlein hat zu Monatsbeginn die kommissarische Leitung des am 1. Oktober in Leipzig neu errichteten Fernstraßen-Bundsamtes (FBA) übernommen. Bislang war die Beamtin für die Bereiche Personal und Recht bei der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt tätig. Wie aus dem Bundesverkehrsministerium (BMVI) verlautet, ist eine Entscheidung darüber, wer später als Präsident/ Präsidentin an der Spitze des Amtes stehen wird, noch nicht getroffen worden.

FBA hat die Aufsicht über die IGA

Nach der Aufbauphase sollen in der FBA-Zentrale mehr als 200 Beschäftigte tätig sein. Das FBA untersteht dem BMVI und hat hat die Rechts- und Fachaufsicht über die ebenfalls neu gegründete Infrastrukturgesellschaft für Autobahnen und andere Bundesstraßen (IGA). Die Gründung der beiden Gesellschaften ergibt sich aus der Neuordnung der Aufgaben bei der Fernstraßenverwaltung in Deutschland. Die IGA soll voraussichtlich ab Januar 2021 Planung, Bau und Betrieb sowie Erhaltung, Finanzierung und die vermögensmäßige Verwaltung der Autobahnen in Deutschland übernehmen. Sie ist dann, aufgestellt als komplett neue Gesellschaft, der größte Infrastrukturbetreiber in Deutschland, befindet sich zu 100 Prozent in Bundeshand und ist unverkäuflich. Bei ihr werden am Ende rund 15.000 Mitarbeiter tätig sein.