Die BLG-Gruppe nahm ihr zweites Logistikzentrum bei Berlin sowie ein Distributionszentrum für Ikea in Elsdorf in Betrieb.

In Falkensee betreibt BLG Logistics auf über 45.000 Quadratmetern Fläche ein modernes Logistikzentrum für den Kunden Siemens Power & Gas. BLG versorgt von dort aus die Produktion des Siemens-Gasturbinenwerks in Berlin-Moabit und dessen Außenstandort in Berlin-Siemensstadt.

Kommissionierung und Werkstransport

Sämtliche Materialien und Vorprodukte verschiedener Lieferanten laufen in dem neu errichteten Logistikzentrum zusammen. Zu den Aufgaben des BLG-Teams gehören die Kommissionierung der angelieferten Teile, der Werkstransport mit eigenen Lkw und die Verteilung der Materialien an den Verbauort im Siemens-Werk. Seit April 2017 hatte die BLG diese Prozesse bereits in einem vorgeschalteten Konsolidierungszentrum im Werk selbst ausgeführt.

BLG-Vorstandsmitglied Jens Wollesen erklärt: „Mittlerweile bewirtschaften wir in Falkensee insgesamt 64.000 Quadratmeter Logistikfläche. ‚Falkensee II‘ befindet sich in direkter Nachbarschaft zu ‚Falkensee I‘. Dort kümmern wir uns seit gut vier Jahren um alle externen Lagerprozesse für das Siemens-Schaltanlagenwerk Berlin und haben für weitere Kunden unterschiedliche Tätigkeiten integriert.“ Insgesamt bietet die BLG-Gruppe im Raum Berlin/Brandenburg rund 300 Arbeitsplätze.

Neues Distributionszentrum in Elsdorf

Parallel dazu eröffnete BLG ein Distributionszentrum in Elsdorf. BLG übernimmt dort für den Kunden Ikea den Wareneingang sowie die Lagerung und Kommissionierung sämtlicher online bestellter Produkte. Aus dem mehr als 36.000 Stellplätze umfassenden Lager wird Ware für die Kunden aus den Gebieten Hamburg, Kiel, Lübeck, Bremerhaven, Bremen und Oldenburg kommissioniert und versendet. Auf 35.000 Quadratmetern werden in Spitzenzeiten bis zu 130 Mitarbeiter für den Logistikdienstleister im Einsatz sein.