Gegen Preisdumping: Start-up Dako Log geht mit fairer Frachtenbörse an den Start. Bis zum 31. Januar 2021 kostenlos testen.

Das Start-up Communication Systems mit Sitz in Neckarsulm hat mit Dako Log eine Online-Plattform für die Transportbranche gestartet. Die Frachtenbörse stellt Mitgliedern eine breite Palette an IT-gestützten Lösungen zur Verfügung. Das Angebot richtet sich dabei an Transportunternehmen, Speditionen, Logistiker sowie Verlader aus Industrie und Handel. Bis zum 31. Januar 2021 können Interessierte das Ganze kostenlos testen.

Fairer Wettbewerb für bessere Geschäfte

Für die beiden Geschäftsführer und Unternehmensgründer Daniel Hermann und Konstantin Popov steht dabei vor allem der faiere Wettbewerb im Fokus. Dumpingpreise werde es bei Dako Log nicht geben, betonen die beiden. Sie verstehen „Dako Log als Antwort auf die teilweise katastrophalen Rahmenbedingungen im Logistikmarkt.“ Insbesondere der immense Preisdruck sowie die intransparente Kabotage-Praktik hätten eine Vielzahl an Transportunternehmen in existenzielle Schwierigkeiten gebracht. Daher haben Hermann und Popov entsprechende Hürden für die Teilnahme aufgestellt: Sämtliche Anmeldungen werden vorab einer intensiven, händischen Prüfung unterzogen. Zudem unterliegen auch die angebotenen Frachtpreise einer permanenten Überwachung.

Dako Log vernetzt Marktteilnehmer

Technologisch will Dako Log seinen Mitgliedern Vernetzung „auf sehr hohem Niveau“ ermöglichen. So können Verlader beispielsweise innerhalb der Online-Plattform eigene Netzwerke aufbauen und so das gesamte Transport-Prozessmanagement optimieren. Kleineren Unternehmen bietet das Start-up eine spezielle Small-Business-Lösung einen Zugang zu durchgängig digitalen Workflows.