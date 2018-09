Meinung

Zwischen all den innovativen Lkw, die derzeit auf der IAA in Hannover gezeigt werden, beschäftigen sich drei Diskussionen am sogenannten Fahrerwochenende mit den Menschen hinterm Steuer. Mein persönliches Highlight: Rüdiger Kirschstein alias Günther Willers aus der Kultserie „Auf Achse“ kehrt in der „World of Heroes“ auf die Bühne zurück. Anfang der 90er-Jahre waren wir gemeinsam "In der Höhle des Löwen".